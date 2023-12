Toni Peruško za RTL.hr o 'Superstaru': 'Moje izvedbe u finalu su neshvaćene – odmaknute od društva'

Hvala puno, malo mi je žao što nisam stigao treću pjesmu otpjevati da zaokružim cjelinu, no prezadovoljan sam nastupima. Glavni cilj večeras mi je bio da bude sve bez greške i da bude bolje od očekivanog – po mom standardu je tako i bilo. Presretan sam što sam bio ovdje i doživio ovo iskustvo. Također, drago mi je da ljudi sada znaju za mene, mislim da će mi sada biti lakše raditi s bendom. Nema neke tuge, malo mi je žao zbog 50 000 eura, ali novac dođe i ode - lako za njega. Ja sam ovdje došao do finala u top četiri – tako da sam i više nego zadovoljan.

Jesi li prenio ovo što si htio kroz te dvije pjesme?

Mislim da jesam. Nadopunio bih još to pričom, no mislim da će biti prilika.

Što želiš poručiti svima onima koji su glasali za tebe, koji su te doveli do ovako velike i visoke pozicije? Tri godine si tek u ovome, a već si na takvom nivou.

Ljudi, hvala vam na svemu. Toliko mi puno znači što ste me doveli do ovdje – do kraja, dozvolili da učim od divnih ljudi i profesionalaca. Ovo sve mi je samo još veći vjetar u leđa – ne prestajem više s muzikom nikada, nisam ni planirao stati, a ovako sada jednostavno ne smijem.

Prijavi se u novu sezonu 'Superstara'!