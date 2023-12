Toni za RTL.hr o emotivnom polufinalu: 'Pjesma je bila za prijatelja i njegove roditelje koje nisam imao priliku ispratiti'

Pjesma je bila za prijatelja i njegove roditelje koje nisam imao priliku ispratiti. Netom prije izlaska na pozornicu cijeli taj scenarij mi je prošao kroz glavu i vratio me u taj prokleti nesretni film. Pokušao sam se sabrati, ali nisam uspio, tako da sam umjesto pjevanja na kraju "jecao" te sam neizmjerno zahvalan svim svojim glasačima što su mi pružili još jednu priliku.

Imao si jako emotivnu izvedbu što je Nika primijetila. Je li to zbog toga što si pjesmu posvetio prijatelju?

Što misliš o drugim finalistima? Koga vidiš kao najveću konkurenciju?

Ostali finalisti su svi pjevačke veličine i svi imaju nešto svoje tako da je sve sada u rukama publike. Dino i ja povezali smo se prvi dan na ulazu u hotel i budući da imamo sličan ukus u glazbu i obojica smo u bandovima, tada sam poveo Hanu i njega do jednog prijatelja gdje smo svirali i pjevali do sitnih sati te smo od toga dana kao neka mala obitelj. Moram se pohvaliti i da je soba 609 jedina u kojoj se stanari nisu izmjenjivali od prvoga dana do sada.

Koliko ti je težak odabir pjesme za finale?

Odabir pjesama nije bio lak jer želim pokazati što više toga, a opet zadržati štih Rock'n'Rolla, Soula i Bluesa koji je moja prva i najveća ljubav zbog slobode koju pruža u izvedbi i zbog energije kojom me hrani. Pjesma koju sam odabrao su one pjesme koje meni daju "najež" i u kojima sam skoro pa kod kuće. Nisam išao na sigurno već sam birao pjesme koje od mene iziskuju da im dam sve.

