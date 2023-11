Toni za RTL.hr o porukama podrške i 'Superstaru': 'Do sada mi se javio iznenađujuć broj ljudi'

icon-close

Toni Peruško prošao je u polufinale 'Superstara' i nalazi se među osam kandidata koji će se ove subote boriti za prolazak u finale, a za RTL.hr progovorio je o svom nastupu u drugoj emisiji uživo, komentarima žirija i porukama podrške. Kakvi su dojmovi nakon nastupa u subotu? Jesi li zadovoljan svojim nastupom? Nakon što su se malo slegli dojmovi, mogu reći da sam jako zadovoljan nastupom, kao i u prvom liveu, koreograf mi je dopustio potpunu slobodu na pozornici. Stilistice su se opet iskazale i izašle ususret mojim željama, a negdje oko pola pjesme dogodila se ona prava magija nastupa uživo gdje sve nestane i kao da se gledam iz trećeg lica i pjesma poprimi neki novi štih koji se dogodi samo taj dan i nikad više... teško je to objasniti riječima. Dobio si redom odlične komentare od žirija, jedina "mana" je bila da ne možeš pobijediti Bareta. Što kažeš na njihove komentare? Drag mi je Nikin komentar, ona je primijetila da uz toliko pokreta i ludila i dalje ostajem u tonalitetu, što znači da pjevački dio nastupa ne pati zbog performansa. Iskreno ni sam ne znam od kuda ti pokreti dolaze, to se jednostavmo dogodi kad krene glazba. Tonči me ugodno iznenadio kada je rekao da sam ja favorit od početka, a što se tiče komentara da nisam pobijedio Bareta, mislim da je nezahvalno uspoređivati umjetnike, pogotovo u svjetlu toga da sam pjevao njegovu pjesmu koju samo on može donijeti na način na koji je zamišljena, a ja sam je donio na način na koji je ja čujem. Svaki umjetnik na stol donosi nešto drugo što je i sam Hendrix prije više od pola stoljeća rekao te meni nije bilo u cilju niti kopirati, niti pobijediti Bareta. Filip se osvrnuo na stajling što mi je drago jer sam i ja u tome imao prste i to je otprilike stil kojim se ja želim predstavljati u svojoj karijeri. Uz to komentirao je moju energiju na pozornici za koju i ja mislim da mi je jedan od najjačih aduta jer se to ne može naučiti, već kako je i sam Filip rekao: "To se ili dogodi ili ne", odnosno to ili imaš ili nemaš.

Tko te bodri u publici? Iz publike me bodre moji dragi ljudi, od obitelji do prijatelja i to mi tim više znači kada znam koliko su zauzeti i koliko svog vremena moraju žrtvovati kako bi me podržali.

Dobivaš li poruke podrške? Javljaju li ti se obožavateljice? Do sada mi se javio iznenađujuć broj ljudi, kako poznanici tako i oni koji su me upoznali preko 'Superstara'. Mogu priznati da se i dalje nisam u potpunosti navikao na novostečenu popularnost i da je osjećaj dosta surealan jer mi se idoliziranje pojedinaca nikad nije pretjerano sviđalo, ali je lijepo znati da ljudi uživaju te da vole i cijene ono što radim dovoljno da odvoje svoje vrijeme kako bi mi to obznanili. Na svoj talent gledam kao na dar koji sam dužan podijeliti s drugima i tako pokazati zahvalnost Onome koji mi ga je dao.

Možeš li izdvojiti neku poruku koja te razveselila i nasmijala? Ne bih baš mogao izdvojiti neku poruku jer mi je svaka draga, sama činjenica da mi se ljudi javljaju me veseli, a najviše me razvesele poruke ljudi iz struke i starih prijatelja od kojih me život po putu odvojio te ih nisam imao prilike duže vremena vidjeti. Vidiš li se u finalu? Mislim da svi imamo šansu za finale, pitanje je samo tko će se pokazati u najboljem svjetlu. Propuštene epizode glazbenog megaspektakla 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo. Ove subote, 2. prosinca očekuje nas nova emisija uživo, a moći ćete je pratiti od 20:15 na RTL-u i na platformi Voyo! POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'SUPERSTARA':

