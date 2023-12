Top 5 trenutaka polufinala 'Superstara': Petar je zaplakao, a samo četiri kandidata plasiralo se u finale!

"Kad smo već kod tih cipela, ti kad zapjevaš daš suštinu i nikoga nije briga za to. Ti pjevaš teške pjesme i donosiš ih tako da to izgleda najjednostavnije. Navijam da dođe ona sestra iz Amerike, a pazi da ti ova ne ukrade show", komentirao je Filip.

"Imaš stas, imaš glasa. Pjesma je ekstremno teška. To je ogroman zalogaj. Gledatelji neka imaju negdje u glavi da je to ekstremno teška pjesma. Ti si pjevačina. Ti si ozbiljan pjevač. Kako god se završi show, ti si pobijedio", dodao je Filip.

Petar Šegedin nastupio je s pjesmom "Da je meni s tobon kroz pasike" legendarnog Vinka Coce. Antonija Blaće je rekla da ju je Petar stvarno podsjetio na Vinka Cocu, a on nije mogao zadržati suze. Otkrio je da je on bio njegov kum.

Odjenuo je njegovo odijelo. "S ponosom ga nosim", istaknuo je.

"Drago mi je da si poslušao moj savjet i vratio se doma", rekao je Tonči. "Baš si me emotivno vratio u Dalmaciju. To ti sjajno radiš, savršeno", komentirala je Severina.

"Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio", rekla je Nika.

"Ovaj show ne bi bio tako poseban da tebe nemamo u njemu. Imaš tu toplinu i imaš staru dušu. Zna ono što radi", rekao je Filip.

Samo četvero kandidata prošlo je u finale

Dino Miklaužić, Toni Peruško, Petar Šegedin i Hana Ivković plasirali su se u finale dok su Vanessa Kralj, Ivan Vidović, Mia Ribić i Andrea Jelonjić doznali da nisu prošli dalje.