U Superstar stiže 18-godišnji kantautor Lučijano: 'Svoju prvu pjesmu prodao sam s 15, a volio bih pisati za Mariju Šerifović'

Za Lučijana dvojbe nikad nije bilo, od malih je nogu znao da se glazbom želi baviti čitav život. Uz pjevanje, svira i nekoliko instrumenata, a sve je naučio i savladao – sam!

''Od malena sam muziku shvaćao ozbiljno, mogu reći već od devete godine. Svi misle da sam završio glazbenu školu, ali ja nemam ni minute glazbenog obrazovanja. Samouk sam. Sviram klavir, ne može proći nijedan dan bez glazbe, sviranja ili pjevanja. Barem tri ili četiri sata vježbanja, a bude i više. Sviram još i gitaru i harmoniku, ali pomalo. Volim isprobavati, vježbati... Brzo naučim svirati'', ističe.

Još kao dijete Lučijano je pisao pjesmice, no kako ističe, nije u njih ubacivao neke ''dječje riječi'', već su to bile riječi za pravu, ozbiljnu pjesmu.

''Večer mi je najveća inspiracija za pisanje tekstova i pjesama pa do rane zore, do četiri ili pet ujutro, sviram i to mi je najveći gušt, to neko boemsko jutro. Prvu svoju pjesmu prodao sam već s 15 godina i od tada je počela suradnja s velikim imenima iz svijeta muzike i producentima. Tu sam se pronašao'', priča ovaj svestrani mladić koji zasad ima više od 35 prodanih pjesama, a od suradnji ističe imena narodne glazbe Šaka Polumentu, Bekija Bekića te mlada Saru Reljić.