U 'Superstar' stiže kantautor i odgojitelj kojeg je Grašo iznenadio duetom: 'Tko zna, možda mi se nakon showa javi'

David piše i glazbu i stihove, a inspiraciju pronalazi u svom životu, djetinjstvu: ''Kad me pukne inspiracija, onda to ide glatko!''

''To je više bio poziv nego odabir. Kroz nekoliko mjeseci završavam fakultet pa ću se zaposliti i krenuti tim putem. Kažu da je to jedan od najljepših poslova na svijetu i apsolutno se slažem... I jednog dana kad ta djeca odrastu, sretan si što si bio dio njihova života'', ističe.

A upravo ga je na jednoj od zagrebačkih ulica krajem prošle godine svojim posjetom iznenadio i Petar Grašo, i to dok je izvodio njegovu pjesmu!

''Bio je neki jednostavan i uobičajen dan. Odlučio sam zasvirati. Bilo je nekih problema s mjestom na kojem inače sviram, čak sam htio i odustati jer su me pomicali, ali rekao sam, hajde! Skupilo se nešto ljudi, počeo sam svirati po svom repertoaru pjesmu Petra Graše 'Ako te pitaju' i u jednom trenutku on se samo stvorio pokraj mene iz te mase ljudi! Počeo je pjevati sa mnom, prikupilo se još mnogo ljudi. Bila je ta jedna lijepa, ugodna božićna atmosfera, i odlično iskustvo'', prisjeća se pa dodaje, ''Sve se to jako brzo odvilo, dobio sam taj trenutak pjevanja s njim i kasnije zagrljaj, nismo izmijenili previše riječi... Lijepo mi je što se uopće pojavio. Tko zna, možda mi se nakon 'Superstara' javi''.

David smatra da ga jedinstvenim čine njegova emocija i glas, a budući hrvatski superstar, po njegovu bi mišljenju, trebao imati kvalitetan i zanimljiv vokal, stas, i karizmu koju će zamijetiti publika.