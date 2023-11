Upoznajte 12 najboljih kandidata 'Superstara'! Tko po vama ima najviše šanse za pobjedu?

Ovo je najboljih 12 kandidata koji su se plasirali u emisije uživo!

Toni Perusco (26), Labin

Toni je mladi glazbenik koji u slobodno vrijeme radi kao konobar. Gitaru je krenuo samostalno učiti svirati pred pet godina, a pjevati prije tri godine. Zajedno s prijateljima osnovao je bend "The Restless Sea" te su upravo završili sa snimanjem drugog albuma. Ističe kako u karijeri nikad ne bi izvodio neku skladbu koja prenosi poruku s kojom se ne slaže. Kao performera jedinstvenim ga čini njegova energija tijekom live nastupa. ''Sex, drugs and rock&roll'', priča, predrasuda je koja često prati rokere, no njegove kolege iz benda i on ''sviraju iz ljubavi i to ih hrani''. Glazbom je bio okružen čitav život, a kaže kako s tatine strane obitelji ima dosta glazbenika – od violinista do gitarista i basista...

''Prije tri godine sam osjetio da je glazba moj poziv, ovo je poruka za mene, za moje prijatelje, moj bend i gledatelje – samo je nebo granica!''