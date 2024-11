Upoznajte zvijezde 'Superstara' koje kreću u borbu za pobjedu!

Talentirana gimnazijalka iz Splita u 'Superstar' se prijavila jer obožava glazbu i njome se bavi odmalena. Bila je u vrtiću kada je dobila prvi mikrofon, nakon čega je roditelje nagovorila da je upišu u školu pjevanja kod mentorice Teane Kovačević. Od svoje šeste godine pjeva i godinama se natječe na dječjim festivalima. Uz gimnaziju i nastupe, Monika pohađa i crkveni vjeronauk te redovito trenira. Veliku podršku na glazbenom putu pružaju joj roditelji, ostala obitelj i prijatelji te često ističe: Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega."

Glas kao iz Disneyjevih bajki! Tako je žiri komentirao audiciju Katarine Car, studentice iz Zagreba. Katarina Car studira komercijalnu modernu glazbu u Dublinu. Povremeno radi i studentske poslove vezane uz svijet glazbe, koji joj je u potpunosti promijenio život. Činjenica da je otputovala u Irsku na studij smatra jednom od najhrabrijih stvari koje je dosad napravila. Uoči prve live epizode, ističe: Jako je zabavno, nisam ovo nikad radila i kad to radim, shvaćam da se stvarno želim ovim baviti u životu - probe, kamere, pozornica, sve mi je to zakon! Koreografije mi je zabavno raditi iako ne bi rekla da sam pretjerano koordinirana", kroz smijeh je zaključila o sudjelovanju u 'Superstaru'.

Lorenza Puhar (26)

Svestrana Lorenza dolazi iz Rovinja i glazbom se bavi od vrtićkih dana. Od djetinjstva sudjeluje na dječjim glazbenim natjecanjima, a koliko joj je stalo do karijere u svijetu glazbe, svjedoči i činjenica da se glazbeno obrazovala u Velikoj Britaniji. Osim glazbe, obožava ples i crtanje. Na prijavu u 'Superstar' nagovorila ju je majka, a svojedobno je njezin talent primijetio čak i glasoviti skladatelj David Foster, koji je Lorenzinu izvedbu odabrao i objavio na svom profilu u sklopu njegova božićnog izazova. Divnih je komentara bilo i na društvenim mrežama, što me jako veseli, sretna sam, ali mislim da nema mjesta za preveliku euforiju jer to donosi i veliku odgovornost... Put do finala je jako dug, ima još izazova! Ako me na tom putu podržava i publika, svakako ću biti presretna", ispričala je Lorenza o sudjelovanju u 'Superstaru'.