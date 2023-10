Uvijek zabavna Franka Blagus za RTL.hr: 'Masakrirala sam pjesmu, ali idem dalje'

Franka Blagus je zamalo zalutala na putu do žirija 'Superstara', a čim se pojavila, sve je nasmijala. "Čekajte da vas prvo registriram da ste to stvarno vi, da vas nisu...", rekla je natjecateljica. Ova mlada dama možda ih nije osvojila svojim glasom, ali svakako jest svojim humorom. Za RTL.hr je otkrila kako joj je bilo na audiciji te je li očekivala prolazak u recall.

"Bilo je zabavno, žiri je stvarno opušten, baš su ljubazni i dragi. Nisam najzadovoljnija sa svojim pjevanjem, kako je ispalo, ali ponosno ću reći da su mi ipak dali drugu šansu, da se dokažem i sljedeći put, a ne samo ovaj put. Stvarno je bilo zabavno, veselim se što idem opet", rekla je Franka i dodala:

"Najbitniji komentar? Filipa bih izdvojila jer mi je on rekao kako sam više za stand up komediju nego za pjevanje. On mi je jedini dao 'ne' i zato ću izdvojiti njega. A najpozitivniji je bio onaj Tončija Huljića jer mi je o njemu ovisilo idem li dalje ili ne. Na kraju mi je rekao da sam mu dala alibi i da se čulo da mogu baratati sa svojim vokalom. Izdvajam onda muškarce - Huljića i Filipa", rekla je simpatična Franka. Prije osam godina natjecala se u RTL-ovom showu 'Zvjezdice' gdje joj je podršku dala majka.

