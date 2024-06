Vanessa iz 'Superstara' osvaja svojim prvim singlom: U cijelu priču uključila se i Arija Rizvić

Emocija koja isijava kroz simpatičnost", riječi su kojima je Vanessu Kralj opisao skladatelj i član žirija RTL-ovog showa Superstar Tonči Huljić kada je vrlo emotivno otpjevala i na klaviru odsvirala hit grupe Dalmatino 'Dajem ti rič'. Nakon što su obrisale suze ganuća, ostale dvije članice žirija Severina i Nika Turković priznale su da ih je njena izvedba začarala, a Filip Miletić joj je poručio da je whole package , što znači da ima sve što je potrebno za uspješnu glazbenu karijeru.

Uzbuđena sam i jedva čekam da svi čuju 'Digni glavu' i predivnu poruku koju nosi. Posvećujem ju svim curama i ženama koje su se već srele ili će se tek sresti s ljubavnim razočaranjima, neka to bude himna njihove snage. Mi žene moramo se međusobno podržavati i onda možemo stvarno sve, kaže mlada glazbenica kojoj je najveća podrška njena obitelj – roditelji, sestra te baka koja živi u Svetom Martinu na Muri gdje Vanessa često rado dolazi. Stoga je posebno sretna što će 14. lipnja nastupiti u svom rodnom kraju, na Međimurskom festivalu gdje će izvesti svoj debitantski singl, a najdraža publika biti će joj upravo njena baka.

S obzirom na to da je čitav život provela u austrijskom Leibnitzu gdje upravo završava fakultet, velika joj je želja poboljšati hrvatski jezik kako bi što lakše komunicirala s obožavateljima koji joj redovito šalju poruke podrške putem društvenih mreža: Nakon prvog nastupa u Superstaru, inbox mi je bio zatrpan porukama i to nije prestalo do danas. Uglavnom mi pišu djevojke, komentiraju da im se sviđa moj odabir pjesama, ali i styling pa često dijelim i modne savjete i osjećam kao da smo prijateljice iako se s većinom njih nikada nisam upoznala, a voljela bih jako", otkriva Vanessa.