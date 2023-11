Vanessa za RTL.hr o svojoj najvećoj podršci - baki: 'Jedva čeka prvi live nastup koji će pratiti u publici'

Vanessa Kralj prošla je u top 12 nakon odličnih nastupa u recallu, a za RTL.hr progovorila je o svojoj velikoj podršci - baki, otkrila je kome je posvetila pjesmu 'It's a Man World' te se osvrnula na dobar dojam koji je ostavila na gledatelje.

Kakva je bila reakcija tvoje bake nakon što si prošla u top 12? Što je rekla?

Baka je nakon nastupa bila jako ponosna i sretna. Rekla je da jedva čeka prvi live nastup koji će moći pratiti u publici. Jako joj je drago i zbog toga što joj se je ostvarilo to da se netko od unuka bavi glazbom.

Kakvi su komentari ostatka obitelji i prijatelja?

Podrška moje obitelji i prijatelja je jako velika. To mi daje puno snage i sigurnosti za daljnje nastupe. Dosadašnji komentari su bili isto jako pozitivni, što mi je pomoglo izgraditi veće samopouzdanje.

Osvojila si i simpatije brojnih gledatelja. Koliko ti to laska?

To je naravno još jedan od faktora koji mi daju dodatnu sigurnost. To mi je jako važno, jer me još dodatno motivira. Ja ću se probati truditi koliko mogu da opravdam njihova očekivanja.