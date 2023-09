Vidite li sličnost? Žiri mu rekao da je isti frontmen TBF-a: 'Ti stvarno zvučiš kao Mladen'

"Jelda su dobre hlače?", pitala je Severina Tončija. "Pa jesu za Dina Merlina", odgovorio je on.

Karlo je odlučio izvesti "Smak svita" od TBF-a. "Ti stvarno zvučiš kao Mladen", komentirao je Tonči nakon što je izveo pjesmu. "Isti Mladen", rekla je Severina.

"Dal' izgledam kao Mladen?", pitao je Karlo. "Još malo", odgovorio je Tonči kroz smijeh.

"Svi ćemo se složiti da si presimpatičan. To je sigurno, ali ajde da vidimo drugu pjesmu, molim te", komentirao je Filip.

Karlo je odlučio izvesti Ring of Fire" od Johnnyja Casha. "Ja vidim da si ti simpa lik i da je tvoj život dosta simpatičan i smiješan jer si ga tako napravio, ali malo bih ja to više ispolirala, malo ritmički, malo ono, ali opet s druge strane, zanima me i mislim da imaš jako super glas", rekla mu je Nika za nastup.