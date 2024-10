WOW, oduševila žiri! Zrinka je dokaz da nikad nije kasno: 'Zašto nisi ranije došla? Predugo si stajala u ormaru'

Zrinka Luketić iz Duge Rese po zanimanju je fizioterapeut, a za to zanimanje odlučila se nakon što je u djetinjstvu prolazila kroz velike probleme s kralježnicom.

"Htjela sam biti majka, a ispalo je da nisam uspjela u tome. Nadam se da nije kasno za to, ja ću vjerovati da će se to možda jednom i za mene ostvariti", ispričala je o svom životnom putu Zrinka. Naime, niz privatnih planova joj se izjalovilo, no ne i onaj o glazbenom putu. Obitelj joj je u pjevanju glazbi velika podrška, a uskoro će njezini veliki obožavatelji postati i članovi žirija.