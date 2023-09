Zbog ove emisije ostvarili su najveće snove! Danas su svjetske zvijezde

icon-close

Ove subote na RTL-u u 20:15 počinje megaspektakl 'Superstar' u čijem žiriju su Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković. Oni će pronalaziti nove talente, a show ćete moći gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Britanski i televizijski producent te talent menadžer Simon Fuller je stvorio televizijski format 'Idol' iz kojeg je nastalo više od 100 verzija glazbene emisije. Među njima je i 'SuperStar'. Glazbena emisija 'Idol' stvorila je brojne svjetske zvijezde koji danas imaju milijune obožavatelje. Jedna od njih je Kelly Clarkson čiji su najveći hitovi "Stronger", "Because of You", "Breakaway" i "Since U Been Gone". Pobijedila je u prvoj sezoni 'Američkog Idola' i osvojila je tri glazbene nagrade Grammy, a dobila je i svoju televizijsku emisiju. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 100 milijuna dolara.

Adam Lambert našao se u osmoj sezoni ' Američkog Idola', a nije mu bila potrebna pobjeda kako bi ostvario zavidnu glazbenu karijeru. Od 2009. prodao je više od tri milijuna albuma diljem svijeta i jedan od njegovih najvećih hitova je "Whataya Want from Me". Bavi se i glumom, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na 45 milijuna dolara.

Jennifer Hudson probila se u svijetu glazbe 2004. kada je u showu 'Američki Idol' stigla do finala. Nije pobijedila, a na kraju je završila sedma. MTV ju je 2009. uvrstio u šestog najboljeg natjecatelja u povijesti 'Američkog Idola' i istaknuo da je njezino izbacivanje bilo šokantno. Tijekom njezinog sudjelovanja u showu glazbeni mogul Simon Cowell ju je kritizirao da nije dovoljno dobro pjevala i nije mu se sviđao njen odabir pjesama, a kasnije joj se ispričao. Jennifer je izgradila glumačku karijeri i dobila Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu za mjuzikl 'Dreamgirls'. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 30 milijuna dolara.

Loreen, kojoj je pravo ime Lorine Zineb Nora Talhaoui, proslavila se 2004. zahvaljujući švedskoj verziji emisije 'Idol' u kojoj je završila na četvrtom mjestu. Sljedeće godine objavila je svoj prvi singl "The Snake" s bendom Rob'n'Raz, a postala je i televizijska voditeljica. Dobila je i angažman redateljice u nekoliko švedskih reality emisija. Prvi put se natjecala na Melodifestivalenu 2011. kako bi bila predstavnica svoje zemlje na Eurosongu. Pjevala je pjesmu "My Heart Is Refusing Me". Bila je četvrta u drugom polufinalu, ali njezina pjesma je postala hit i objavila ju je na svom debitantskom albumu "Heal" iz 2012.

