Ivan Vidović iz 'Superstara' za RTL.hr o novoj pjesmi koju je posvetio djedu: 'Pjevam na hrvatskom, ponajviše kako bi me baka razumjela'

Ivanu je nadimak i umjetničko ime 'Eyevan', a otkrio je kako ga svakako zovu pa čak i 'Ajvar'. ''To nije loše, bar me nekako ljudi zapamte'', našalio se te otkrio odakle taj nadimak. ''Moj dida je imao nadimak za svakog unuka: sestru je zvao 'Curetak, devetak' jer je deveta unuka po redu, brata 'Lavušina orlušina', rođaka 'Didova banda', a mene je zvao 'Oko didovo' – od toga sam ja izveo Eyevan'', objasnio je Ivan te otkrio kako će upravo to ime nositi i njegov album, s obzirom da se kroz njega želi predstaviti hrvatskoj sceni i balkanu, a na albumu planira imati 10 do 14 pjesama, s time da će barem 4 pjesme izaći i ranije.