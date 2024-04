Zvijezde 'Superstara' ne usporavaju tempo! Petar Šegedin Pijero s Tončijem Huljićem sprema novi hit: 'Suradnja nam je fenomenalna'

Uspješna prva sezona 'Superstara' donijela je finalistima showa brojne mogućnosti! Dok Petar Šegedin Pijero brzim koracima grabi dalje, glazbom se intenzivno bave i Lana Mandarić te Ivan Vidović Eyevan. Mladi talenti ostvaruju svoje snove, a 'Superstar' je u potrazi za novim talentima, naime traju prijave za drugu sezonu showa koji kandidatima donosi jedinstvenu životnu šansu, a usto donosi i priliku za osvajanjem novčane nagrade.

Mladi glazbenik Petar Šegedin Pijero intenzivno radi na novoj pjesmi nakon što je postigao veliki uspjeh s pjesmom 'Da me malo sriće stigne'. "To će biti ljubavna pjesma namijenjena za, primjerice, prvi ples mladenaca, tako je napravljena i možda je čak bolja od prve. Siguran sam da će se ljudima svidjeti", otkrio je Pijero. 'Superstar' mu je donio suradnju s velikim autorom domaće glazbe. "Suradnja s Tončijem je fenomenalna, super smo se spojili, dobro nam ide. Previše ga poštujem, on radi čuda, pjesme mu imaju težinu, dušu i srce. Atmosfera na snimanjima je uvijek sjajna, Tonči tu atmosferu donosi u studio i ona takva ostane do kraja snimanja. To je baš jako lijepo - nasmijemo se, razgovaramo, radimo", opisuje mladi glazbenik suradnju s članom žirija 'Superstara'.