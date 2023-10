Zvonimir izveo divnu autorsku pjesmu: 'Da si došao i bez gitare, za mene je to sasvim dovoljno'

Zagrepčanin Zvonimir Detelj ima 27 godina, a objavio je tri svoje pjesme. "Rekao sam što god se dogodi, sad idem do kraja", objasnio je Zvonimir Tončiju Huljiću koliko je posvećen glazbi. Svira gitaru i klavijature te je odlučio otpjevati "Clocks" od Colplaya.

"Bravo", komentirala je Nika Turković. "Super", rekao je Filip Miletić.

"Dobro, gledaj, pustili smo da to do kraja odsviraš zato što me interesiralo, uvijek ti je problem, to je svakome od nas problem, ovdje gdje se glas prelama kad može prijeći u falset. Puno ti je lakše s punim glasom", komentirao je Tonči.

Zvonimir je nakon toga izveo svoju pjesmu "Treba mi malo ljubavi". "Tu pjesmu sam napisao s 21 godinom", otkrio je.

"Ti si mi prvi kandidat koji svira gitaru i zapravo korespondira s tom gitarom. Ima dinamike, ima piano...", rekao je Filip. "Da si došao i bez gitare, za mene je to sasvim dovoljno. Imaš krasan glas, divnu boju, točan si intonativno i ritmički. I ova tvoja druga pjesma je sasvim ok za nekog tko je imao 21 godinu, samo ne znam što si radio ovih pet godina. Nisi napisao nijednu pjesmu?", rekla je Severina.

"Jesam. Sad već imam negdje 46 ili 47. Tri su izdane, ali težak je put. Znate i sami", odgovorio je Zvonimir.

Dobio je četiri glasa "da" prolazak u drugi krug.

Show 'Superstar' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!