Drugu sezonu 'Tajkuna' čekali smo gotovo pet godina! Gledatelji ovoj hit seriji na IMDb-u daju 10/10

Već od prvih kadrova, serija ne razočarava – napetost je na visokom nivou, a vrhunska produkcija i gluma drže vas na rubu stolice. Ovaj dugo očekivani nastavak regionalne serije koja je prvu sezonu podigla na visoki standard sada obećaje još veće uzbuđenje i dramu.

Komentari i ocjene na IMDb-u govore sve – 'Tajkun' je zasluženo osvojio srca gledatelja i kritičara. Jedan od najistaknutijih komentara pohvaljuje scenarista Đorđa Milosavljevića koji je stvorio lik Vladana Simonovića. "Dragan Bjelogrlić je u tom liku briljirao, donoseći dubinu i istinsku uvjerljivost, što je osiguralo liku Vladanu status ikone regionalne kinematografije", stoji u komentaru.