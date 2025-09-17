Emisije
Tajkun

Drugu sezonu 'Tajkuna' čekali smo gotovo pet godina! Gledatelji ovoj hit seriji na IMDb-u daju 10/10

Nakon gotovo pet godina iščekivanja, premijerna epizoda druge sezone hit krimi drame 'Tajkun 2' stiže na platformu Voyo ovog petka, 19. rujna

RTL.hr
17.09.2025 15:55

Već od prvih kadrova, serija ne razočarava – napetost je na visokom nivou, a vrhunska produkcija i gluma drže vas na rubu stolice. Ovaj dugo očekivani nastavak regionalne serije koja je prvu sezonu podigla na visoki standard sada obećaje još veće uzbuđenje i dramu.

Komentari i ocjene na IMDb-u govore sve – 'Tajkun' je zasluženo osvojio srca gledatelja i kritičara. Jedan od najistaknutijih komentara pohvaljuje scenarista Đorđa Milosavljevića koji je stvorio lik Vladana Simonovića. "Dragan Bjelogrlić je u tom liku briljirao, donoseći dubinu i istinsku uvjerljivost, što je osiguralo liku Vladanu status ikone regionalne kinematografije", stoji u komentaru.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

Jedan gledatelj ističe: "S ovakvim dijalozima i pričom, Vladan Simonović je vjerojatno najbolji lik koji je ikad došao na regionalnu televiziju. Dragan Bjelogrlić igra Vladana s takvom strašću i uvjerenjem, da je lik postao legenda sam za sebe."

Pohvale ne prestaju stizati. Drugi komentatori smatraju 'Tajkuna' jednom od najboljih serija ikad viđenih na malim ekranima. "Izvrsnost u detaljima, likovima, priči i izvedbi je neosporna, a serija je donijela likove koji su istovremeno dobri, loši i vrlo, vrlo ružni. Bravo", komentirali su.

Tajkun
Tajkun FOTO: RTL

Jedan od najzapaženijih komentara dolazi od gledatelja koji je rekao: "Nikada nisam dao 10/10, ali 'Tajkun' zaslužuje ovu ocjenu. Setovi, istraživanje, režija, likovi, gluma – sve je sjajno!"

Stoga, pripremite se, jer nova, nikad u javnosti viđena, druga sezona stiže u petak, 19. rujna - samo na Voyo! Budite prvi koji će uživati u novoj sezoni 'Tajkuna' - koju prvi emitira Voyo!

