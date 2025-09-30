Emisije
Ljubav koja se dodatno rasplamsala na setu 'Tajkuna': Tihana Lazović i Branislav Trifunović već su bili u vezi kada su snimali kultnu seriju

Tihana Lazović i Branislav Trifuović već su tri godine u braku, a na samim počecima veze snimali su kultnu seriju 'Tajkun' čije epizode ekskluzivno možete pogledati na platformi Voyo

RTL.hr
30.09.2025 12:00

Hrvatska glumica Tihana Lazović i njezin srpski kolega Branislav Trifunović čine jedan od najpoznatijih i najskladnijih glumačkih parova u regiji. Iako ih publika često gleda zajedno na ekranu, njihova romansa nije započela pod svjetlima reflektora, već jedne spontane večeri u beogradskom kafiću, dokazujući da život piše najbolje scenarije.

Susret izvan filmskog seta

Iako su im se profesionalni putevi uskoro trebali ukrstiti, ljubav se rodila prije prve zajedničke klape. Upoznali su se 2019. godine, neposredno prije snimanja serije "Tajkun". Branislav je nakon koncerta prijatelja neplanirano svratio u kafić i tamo sreo Tihanu. Kemija je bila trenutna, a zaljubili su se na prvi pogled. Vezu su potvrdili iste godine, no uvijek su demantirali napise da se ljubav dogodila na poslu.

"Tajkun" i zajednički profesionalni uspjesi

Ubrzo nakon što su postali par, započeli su i prvu veliku suradnju. U napetoj triler seriji 'Tajkun', koja prati turbulentan život moćnog poslovnog čovjeka Vladana Simonovića, oboje su ostvarili zapažene uloge. Serija je postigla velik uspjeh, a za sve koji je žele pogledati, epizode su ekskluzivno dostupne na platformi Voyo. Njihova umjetnička suradnja nastavila se i u kazalištu, u predstavi "Bilo jednom na Brijunima", gdje su utjelovili slavni par Elizabeth Taylor i Richarda Burtona.

Kruna ljubavi u vojvođanskoj idili

Nakon tri godine veze, svoju su ljubav okrunili brakom u kolovozu 2022. godine. Intimna i vesela ceremonija održana je na idiličnom salašu u Vojvodini, u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Tihana je jednom otkrila da ju je Branislav osvojio humorom te duhovito priznala: "Bila sam uvjerena da nikad neću biti s glumcem, ali Svemir se dobro nasmije svim našim odlukama i idejama."

