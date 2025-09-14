Novi likovi, novi zamršeni odnosi i veće igre! Što donosi druga sezona hit serije 'Tajkun'?

U novoj sezoni hit serije 'Tajkun', radnja se dodatno komplicira osobnim i poslovnim odnosima koje glavni junak Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić) ima s dvojicom novih tajkuna, koje tumače Dejan Aćimović i Marko Grabež.
Dragan Bjelogrlić najavio je da će se druga sezona značajno razlikovati od prve – bit će dinamičnija, uzbudljivija i pratit će više različitih linija priče i karaktera.
Dok je u prvoj sezoni glavni fokus bio na odnosu Simonovića i njegovog sina Bojana, u drugoj sezoni veći naglasak bit će stavljen na njegov odnos s kćeri, koju tumači Teodora Dragićević.
Borba za moć je nemilosrdna, a među tajkunskom elitom ona nikada ne prestaje. Napetost, spletke, zavjere, preokreti - druga sezona hvaljenog 'Tajkuna' konačno stiže, a premijerno i ekskluzivno će je imati prilike pratiti korisnici platforme Voyo od 19. rujna.
Uz karizmatičnog Bjelogrlića, u drugoj sezoni 'Tajkuna' igraju brojna poznata imena glumačke scene - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović. Ekipi popularne serije pridružuje se i zvijezda domaće umjetničke scene - glumac i redatelj Dejan Aćimović. Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, režirao ju je Miroslav Tadić, a njihov 'Tajkun' osvojio je publiku i kritiku širom regije.
Ima li baš sve cijenu? Doznajte 19. rujna u premijeri druge sezone 'Tajkuna' - ekskluzivno na platformi Voyo!