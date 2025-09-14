Emisije
Tajkun

Novi likovi, novi zamršeni odnosi i veće igre! Što donosi druga sezona hit serije 'Tajkun'?

Druga sezona hvaljene serije 'Tajkun' stiže premijerno na Voyo 19. rujna

RTL.hr
14.09.2025 14:00

U novoj sezoni hit serije 'Tajkun', radnja se dodatno komplicira osobnim i poslovnim odnosima koje glavni junak Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić) ima s dvojicom novih tajkuna, koje tumače Dejan Aćimović i Marko Grabež.

Dragan Bjelogrlić najavio je da će se druga sezona značajno razlikovati od prve – bit će dinamičnija, uzbudljivija i pratit će više različitih linija priče i karaktera.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

Dok je u prvoj sezoni glavni fokus bio na odnosu Simonovića i njegovog sina Bojana, u drugoj sezoni veći naglasak bit će stavljen na njegov odnos s kćeri, koju tumači Teodora Dragićević.

Borba za moć je nemilosrdna, a među tajkunskom elitom ona nikada ne prestaje. Napetost, spletke, zavjere, preokreti - druga sezona hvaljenog 'Tajkuna' konačno stiže, a premijerno i ekskluzivno će je imati prilike pratiti korisnici platforme Voyo od 19. rujna.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

Uz karizmatičnog Bjelogrlića, u drugoj sezoni 'Tajkuna' igraju brojna poznata imena glumačke scene - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović. Ekipi popularne serije pridružuje se i zvijezda domaće umjetničke scene - glumac i redatelj Dejan Aćimović. Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, režirao ju je Miroslav Tadić, a njihov 'Tajkun' osvojio je publiku i kritiku širom regije.

Ima li baš sve cijenu? Doznajte 19. rujna u premijeri druge sezone 'Tajkuna' - ekskluzivno na platformi Voyo!

Tajkun

Serija koja je prodrmala čitavu regiju konačno stiže! Dragan Bjelogrlić u nemilosrdnoj borbi za moć u drugoj sezoni 'Tajkuna'

