Tajkun

Pet razloga zbog kojih ne smijete propustiti novu sezonu hit serije 'Tajkun'

Druga sezona hvaljene serije 'Tajkun' stiže premijerno na Voyo 19. rujna

RTL.hr
16.09.2025 16:35

Nakon velike uspješnice prve sezone, serija 'Tajkun' donosi još uzbudljiviji i dinamičniji nastavak! S premijerom druge sezone ekskluzivno na platformi Voyo 19. rujna, donosimo pet ključnih razloga zašto ne smijete propustiti novu sezonu ove hit serije.

1. Dragan Bjelogrlić u glavnoj ulozi

Dragan Bjelogrlić i dalje briljira u ulozi Vladana Simonovića, glavnog junaka čije su poslovne i osobne borbe s tajkunskom elitom uvod u dramatične zaplete. Bjelogrlić, poznat po svojim izvanrednim glumačkim ostvarenjima, predvodit će seriju svojom karizmom i vrhunskom glumom. U njegovoj interpretaciji, Simonović je još kompleksniji, dublji i izazovniji, a nova sezona dodatno istražuje njegove odnose i borbu za moć.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

2. Mlada glumačka postava

Osim Bjelogrlića, serija 'Tajkun' donosi i impresivnu glumačku ekipu mladih talenata. Mlada Teodora Dragićević, koja tumači Simonovićevu kćer, u novoj sezoni donosi još snažniji i emotivniji lik, čiji će odnos s ocem biti intenzivnije prikazan. Teodora je u Beogradu pohađala gimnaziju i školu glume. Samo godinu dana nakon što je došla u Beograd, sa šesnaest godina upisala je Fakultet dramskih umjetnosti. Glumila je brojnim filmovima i serijama te kazališnim daskama.

Tu je i Vuk Jovanović, koji glumi Simonovićeva sina. Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata, a osim glume, poznat je i po tome što izvrsno govori poeziju te piše hip-hop glazbu. Jovanović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Internacionalnom filmskom festivalu u Novari (Italija) za ulogu u filmu 'Crveni sneg'. Poznat je i po glavnoj ulozi u filmu 'Zaspanka za vojnike', redatelja Predraga Gage Antonijevića, gdje je igrao poručnika Aleksandra. Tu su i Branislav Trifunović, Miloš Petrović te mnogi drugi.

tajkun
tajkun FOTO: PLAY Premium

3. Vrhunska produkcija

Jedan od najvećih aduta 'Tajkuna' je njegova produkcija. Serija je poznata po visokoj estetskoj kvaliteti, pažljivoj scenografiji i vrhunskim vizualnim efektima. Svaka scena pažljivo je osmišljena kako bi prikazala moć, luksuz, ali i tame koje krije život tajkuna.

4. Napeta radnja

Borba za moć među tajkunskom elitom ne prestaje, a napetost koja je obilježila prvu sezonu samo je zagrijavanje za ono što slijedi. U drugoj sezoni, lik Vladana Simonovića suočava se s novim prijetnjama – i poslovnim i osobnim. Dvojica novih tajkuna, koje tumače Dejan Aćimović i Marko Grabež, dodatno kompliciraju njegovu situaciju, a u samoj srži radnje stoje spletke, intrige i borbe koje sežu mnogo dublje nego što se na prvi pogled čini.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

5. Premijera druge sezone na Voyo

Ako ste uživali u prvoj sezoni 'Tajkuna', druga će vas zasigurno oduševiti. Premijera druge sezone bit će dostupna ekskluzivno za korisnike platforme Voyo od 19. rujna, pa ne propustite priliku da prvi uživate u novim epizodama.

Sve o Teodori Dragićević, mladoj glumačkoj nadi koja briljira u seriji 'Tajkun'

