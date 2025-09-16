Pet razloga zbog kojih ne smijete propustiti novu sezonu hit serije 'Tajkun'

Dragan Bjelogrlić i dalje briljira u ulozi Vladana Simonovića , glavnog junaka čije su poslovne i osobne borbe s tajkunskom elitom uvod u dramatične zaplete. Bjelogrlić, poznat po svojim izvanrednim glumačkim ostvarenjima, predvodit će seriju svojom karizmom i vrhunskom glumom. U njegovoj interpretaciji, Simonović je još kompleksniji, dublji i izazovniji, a nova sezona dodatno istražuje njegove odnose i borbu za moć.

Osim Bjelogrlića, serija 'Tajkun' donosi i impresivnu glumačku ekipu mladih talenata. Mlada Teodora Dragićević, koja tumači Simonovićevu kćer, u novoj sezoni donosi još snažniji i emotivniji lik, čiji će odnos s ocem biti intenzivnije prikazan. Teodora je u Beogradu pohađala gimnaziju i školu glume. Samo godinu dana nakon što je došla u Beograd, sa šesnaest godina upisala je Fakultet dramskih umjetnosti. Glumila je brojnim filmovima i serijama te kazališnim daskama.

Tu je i Vuk Jovanović, koji glumi Simonovićeva sina. Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata, a osim glume, poznat je i po tome što izvrsno govori poeziju te piše hip-hop glazbu. Jovanović je dobitnik nagrade za najboljeg glumca na Internacionalnom filmskom festivalu u Novari (Italija) za ulogu u filmu 'Crveni sneg'. Poznat je i po glavnoj ulozi u filmu 'Zaspanka za vojnike', redatelja Predraga Gage Antonijevića, gdje je igrao poručnika Aleksandra. Tu su i Branislav Trifunović, Miloš Petrović te mnogi drugi.