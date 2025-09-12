Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Tajkun

Serija koja je prodrmala čitavu regiju konačno stiže! Dragan Bjelogrlić u nemilosrdnoj borbi za moć u drugoj sezoni 'Tajkuna'

Druga sezona hvaljene serije 'Tajkun' stiže premijerno na Voyo 19. rujna. Platforma Voyo osigurala je ugovorom s Telekomom Srbija ekskluzivna prava na prikazivanje ovog regionalnog hita, čije epizode će stizati petkom i subotom na Voyo

RTL.hr
12.09.2025 11:13

Borba za moć je nemilosrdna, a među tajkunskom elitom ona nikada ne prestaje. Napetost, spletke, zavjere, preokreti - druga sezona hvaljenog 'Tajkuna' konačno stiže, a premijerno i ekskluzivno će je imati prilike pratiti korisnici platforme Voyo od 19. rujna.

U glavnoj ulozi briljira Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnog glumišta utjelovljuje antijunaka Vladana Simonovića. Bjelogrlić je drugu sezonu 'Tajkuna' ocijenio još jačom i boljom od prve, u njoj se glavni protagonist suočava s najtežim - prisiljen je izabrati između obitelji i posla, a istodobno je uhvaćen u mrežu spletki i zavjera tajkunske elite.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

Druga sezona donosi nove nevolje vlasniku Sigme, suočava se s novim poslovnim izazovima, no sve pada u vodu kada se njegova kći Mila vrati kući drogirana i zlostavljana. Dramatični događaji pokreću priču punu napetosti, preokreta i tajni koje će isplivati na površinu.

Kompleksnost lika Bjelogrlić je fino nijansirao, suočavajući gledatelja s kontroverznim tajkunom koji je donekle žrtva vlastitog složenog karaktera. Moć je opojna i opasna, a svaka odluka ima posljedicu. Dragan Bjelogrlić sjajno je portretirao čovjeka koji se nosi s unutarnjim demonima, a kvaliteti serije doprinose i sjajan scenarij te najviši produkcijski standardi.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: Voyo

Uz karizmatičnog Bjelogrlića, u drugoj sezoni 'Tajkuna' igraju brojna poznata imena glumačke scene - Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Branislav Trifunović. Ekipi popularne serije pridružuje se i zvijezda domaće umjetničke scene - glumac i redatelj Dejan Aćimović. Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, režirao ju je Miroslav Tadić, a njihov 'Tajkun' osvojio je publiku i kritiku širom regije.

Ima li baš sve cijenu? Doznajte 19. rujna u premijeri druge sezone 'Tajkuna' - ekskluzivno na platformi Voyo!

Tajkun Voyo
Tajkun 2

Tko je glumac koji igra sina 'Tajkuna'? Bio je među najboljim studentima generacije, a žene ga obožavaju

Moglo bi te zanimati

Tko je glumac koji igra sina 'Tajkuna'? Bio je među najboljim studentima generacije, a žene ga obožavaju

Regionalne serije koje morate pogledati! Odlična produkcija, glumačka postava i događaji inspirirani stvarnošću

Sve o Milošu Petroviću, opasnom dečku iz hit serije 'Tajkun' koji je osvojio srca žena diljem regije

Genijalna regionalna serija 'Tajkun'! Prvu sezonu gledajte odmah na Voyo - imamo i datum nikad viđene, nove sezone!

Tko je ostao u 'Farmerskom klanu'? Pogledajte tko se i dalje viđa!

'Montoya, por favor!' Hit scenu koja je preplavila internet gledajte u 'Temptation Islandu Španjolska' na Voyo!