Spektakularni regionalni hitovi stižu premijerno na platformu Voyo! Ekskluzivno – dugoiščekivani 'Tajkun 2'

Platforma Voyo osigurala je ugovorom s Telekomom Srbija ekskluzivna prava na najveće regionalne naslove. Korisnicima stiže premijernih 188 sati najprestižnijeg dramskog sadržaja na ovim prostorima, a prikazivanje sadržaja krenulo je premijerom druge sezone hit serije 'Tajkun'

'Tajkun 2', 'Ubice mog oca 7', 'Frust', 'Ožiljak', 'V Efekat', 'Močvara 2' – ljubiteljima napetih regionalnih hitova platforma Voyo osigurala je sadržaj koji ostavlja bez daha, s vodećim glumačkim imenima regije. Čak 188 sati premijernog dramskog sadržaja te skoro 300 sati sjajnih serija na platformi Voyo najavljuje napetu jesen – uz najkvalitetniji sadržaj sa ovih prostora. Dugoiščekivana druga sezona regionalnog hita 'Tajkun 2' Telekoma Srbije stigla je i prikazuje se premijerno na platformi Voyo. Korisnici platforme Voyo tako će imati priliku prvi gledati drugu sezonu serije koja prati put tajkuna Vladana Simovića, kojeg igra izvanredni Dragan Bjelogrlić. Uz Bjelogrlića i brojne druge glasovite glumce, ova napeta serija drži gledatelja u neizvjesnosti od prve epizode.

icon-expand Tajkun 2 FOTO: Voyo

Serija 'Frust' oskarovca Danisa Tanovića stiže na platformu Voyo 2026. godine. Radnja prati mladog pisca koji slučajno ubija dilera droge i postaje misteriozni heroj svog kraja. Malo tko bi mogao pretpostaviti da je zločin počinio mladi pisac, koji se bori za uspjeh na književnoj sceni. Neočekivani mračni heroj preispituje svoj utjecaj na društvo koje ga okružuje, dok usto pokušava izbjeći intenzivnu policijsku istragu. Uz brojna sjajna glumačka imena, treba istaknuti i glazbenu pozadinu, koju za novi Tanovićev uradak potpisuje svjetski poznati DJ Solomun.

icon-expand Aposlutnih 100 FOTO: Voyo

Sedma sezona serije 'Ubice mog oca', koja ima brojne poklonike diljem regije, u novoj sezoni donosi svoje najkompleksnije poglavlje dosad - snažni zapleti, emocije i novi izazovi za tim inspektora Marjanovića. Glumačku postavu serije predvode sjajni Vuk Kostić i Marko Janketić, Sloboda Mićalović i Nina Janković. Na platformu Voyo stiže i španjolsko-srpska koprodukcija - serija 'Ožiljak'. U glavnoj ulozi je jedna od najtalentiranijih regionalnih glumica nove generacije - Milena Radulović. 'Ožiljak' potpisuju autori svjetskog hita – serije 'La Casa De Papel', a prate mladu ženu koja od djetinjstva priprema osvetu ljudima koji su joj oduzeli obitelj.

icon-expand V efekat FOTO: Voyo

Sjajni Goran Bogdan predvodi glumačku ekipu 'Močvare', koja u drugoj sezoni prati njegovu istragu o vlastitom porijeklu. Usto u fokusu druge sezone je i njegova intenzivna istraga o smrti mlade djevojke Elene, koju je inspektor Nikola Krsmanović poznavao. Bogdan sjajno portretira Nikoline unutarnje borbe, koje se isprepliću s teškom i sumornom prirodom njegova posla.

icon-expand Močvara FOTO: Voyo