Stižu nove epizode 'Tajkuna 2': 'Sve što sam radio i stvorio u životu, sve je postalo nevažno kad sam je vidio'

Vladan Simonović naći će se u velikoj nevolji, a njegova bivša supruga morat će preuzeti nove odgovornosti. Rada Estrada zabrinuta je za njihovu miljenicu Milu, ali i sudbinu bivšeg supruga.

Tajkunske tajne se nakupljaju, a napetosti na poslu sve su veće. Svi igrači u kompleksnom poslovnom svijetu imaju tendenciju nešto skrivati, no to nije jedina briga Vladana Simonovića ( Dragan Bjelogrlić ). Njegovo poslovno carstvo nije sigurno, no još teže mu pada što nije sigurna ni njegova Mila (Teodora Dragićević) . Njihov težak odnos stvara mu probleme, a nakon što se našla u opasnosti - Simonović se otvorio prijatelju Kosti Balabanu (Dejan Aćimović) .

"Kada sam neku večer vidio Milu, sve što sam radio i napravio u životu, što sam se patio, sve mi je postalo nevažno", otkrio je Simonović u razgovoru s Kostom. "Koliko god se mi trudili da ih zaštitimo, prijatelju, to je nemoguće", zaključio je, pak, Kosta.

U trudu da otkrije što se dogodilo njegovoj kćeri, Vladan provodi i svoju istragu, a jedan od sugovornika njegovih zaposlenika sumira ponašanje djece tajkuna. "Bahati klinci, bogati roditelji i nikakav bakšiš", poentirao je sugovornik.

