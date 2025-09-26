Emisije
Tajkun

Stižu nove epizode 'Tajkuna 2': 'Sve što sam radio i stvorio u životu, sve je postalo nevažno kad sam je vidio'

Nove epizode 'Tajkuna 2' na platformu Voyo premijerno stižu u petak i subotu

RTL.hr
26.09.2025 10:24

Vladan Simonović naći će se u velikoj nevolji, a njegova bivša supruga morat će preuzeti nove odgovornosti. Rada Estrada zabrinuta je za njihovu miljenicu Milu, ali i sudbinu bivšeg supruga.

Teodora Dragićević
Teodora Dragićević FOTO: Voyo

Tajkunske tajne se nakupljaju, a napetosti na poslu sve su veće. Svi igrači u kompleksnom poslovnom svijetu imaju tendenciju nešto skrivati, no to nije jedina briga Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić). Njegovo poslovno carstvo nije sigurno, no još teže mu pada što nije sigurna ni njegova Mila (Teodora Dragićević). Njihov težak odnos stvara mu probleme, a nakon što se našla u opasnosti - Simonović se otvorio prijatelju Kosti Balabanu (Dejan Aćimović).

Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović
Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović FOTO: Voyo

"Kada sam neku večer vidio Milu, sve što sam radio i napravio u životu, što sam se patio, sve mi je postalo nevažno", otkrio je Simonović u razgovoru s Kostom. "Koliko god se mi trudili da ih zaštitimo, prijatelju, to je nemoguće", zaključio je, pak, Kosta.

U trudu da otkrije što se dogodilo njegovoj kćeri, Vladan provodi i svoju istragu, a jedan od sugovornika njegovih zaposlenika sumira ponašanje djece tajkuna. "Bahati klinci, bogati roditelji i nikakav bakšiš", poentirao je sugovornik.

'Tajkun 2' gledajte premijerno na platformi Voyo – nove epizode svakog petka i subote.

