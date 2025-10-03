Stižu nove epizode 'Tajkuna'! Vladan preživi otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje najviše ga muči

Cijela poslovna struktura je na rubu, dok se Vladan polako oporavlja od čudne otmice. Zvezdana policija dočekuje na parkingu, a on uskoro odlazi po svog šefa. Dočekaju ga obitelj - zabrinute bivša supruga i kći, a onda kreću i poslovne igre kako bi projekt funkcionirao. "Možda i vi trebate par dana odmora, da ohladite tu glavu", poručio je Vladan inspektoru Nikoli.
Dušan doznaje tešku istinu, a Vladanov fokus je da pronađe Milinog napadača. Za to vrijeme, Dušanovi i Kostini pomoćnici imaju svoju agendu. Mila je napustila dom, a Rada i Vladan su u panici. Kosta otkriva Vladanu lijepe vijesti, no na sastanku ga dočeka neugodno iznenađenje. "Nisam te zvao zbog posla, Kosta", poručio mu je Vladan. Tko je napao Milu?