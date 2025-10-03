Stižu nove epizode 'Tajkuna'! Vladan preživi otmicu pod čudnim okolnostima i jedno pitanje najviše ga muči

Cijela poslovna struktura je na rubu, dok se Vladan polako oporavlja od čudne otmice. Zvezdana policija dočekuje na parkingu, a on uskoro odlazi po svog šefa. Dočekaju ga obitelj - zabrinute bivša supruga i kći, a onda kreću i poslovne igre kako bi projekt funkcionirao. "Možda i vi trebate par dana odmora, da ohladite tu glavu", poručio je Vladan inspektoru Nikoli.