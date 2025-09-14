Sve o Teodori Dragićević, mladoj glumačkoj nadi koja briljira u seriji 'Tajkun'

icon-close

Teodora Dragićević je mlada glumica koja je postala prepoznatljivo ime zahvaljujući ulozi kćeri tajkuna Vladana Simonovića u hit seriji 'Tajkun' koja je dostupna na platformi Voyo. Rođena je 2001. godine u Moskvi. Odrasla je u glavnom gradu Rusije, gdje je završila osnovnu školu te pohađala muzičku i vojnu školu. Nakon toga, preselila se u Srbiju, gdje je nastavila obrazovanje. Za Beograd kaže da je to bio novi grad za nju, u kojem su joj se dogodile prve velike ljubavi i prava prijateljstva.

Teodora je u Beogradu pohađala gimnaziju i školu glume. Samo godinu dana nakon što je došla u Beograd, sa šesnaest godina upisala je Fakultet dramskih umjetnosti. Iako je studij započela ranije od svojih vršnjaka, Teodora ističe da nikada nije požalila zbog ove odluke. Kao studentica, vrlo brzo je počela raditi, a kaže da, kad se svjetla na pozornici ugase, najviše se voli povući i uživati u miru – ponekad i putujući sama.

Osim u 'Tajkunu', Teodora je igrala mladu Teu u seriji 'U Klinču' koja je također dostupna na platformi Voyo, gdje je njezina uloga bivše ljubavi Aljoše, kojeg glumi pjevač Mihajlo Veruović Voyage, privukla veliku pažnju publike. Teodora je istaknula da je Mihajlo bio izuzetno pažljiv i posvećen u svojoj ulozi, te da je, iako njezina uloga nije velika, bila vrlo značajna za razvoj priče. Paralelno s televizijskom karijerom, Teodora gradi i uspješnu kazališnu karijeru.

Nakon što se oduševite prvom sezonom serije 'Tajkun', Voyo donosi i potpuno novu, nikad viđenu, drugu sezonu. Druga sezona donosi još više intriga i dramatičnih preokreta, s najpoznatijom regionalnom glumačkom postavom. U središtu radnje serije je Vladan Simonović, moćni tajkun kojeg tumači legendarni Dragan Bjelogrlić. Tema ratnog profiterstva i visoka produkcija serije čine je jednim od najzapaženijih regionalnih televizijskih naslova.

icon-expand Tajkun 2 FOTO: Voyo