Tajkun

Dugoiščekivani 'Tajkun 2' ekskluzivno na Voyo! Evo što vas čeka u uzbudljivoj drugoj epizodi

Voyo Premijera: Druga sezona nagrađivane krimi-drame 'Tajkun 2' ne propustite odmah na platformi Voyo

RTL.hr
20.09.2025 06:00

Nakon napete i uzbudljive prve epizode 'Tajkuna 2' stiže brutalan nastavak nemilosrdne borbe za moć! Druga sezona regionalnog hita 'Tajkun 2' ujedno je i Voyo Premijera, što znači da platforma Voyo, nakon pet godina čekanja, ekskluzivno donosi drugu sezone jedne od najhvaljenijih regionalnih serija.

Napetost se samo pojačava! Nakon šokantnih događaja iz prve epizode, druga epizoda 'Tajkuna 2' donosi nova pitanja i sumnje – tko stoji iza iznenadne nesreće i tko je prijetio djeci tajkuna? Je li riječ o poslovnoj osveti ili nečemu još opasnijem? Svi sumnjaju jedni na druge, a Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić) ostaje nepokolebljiv u potrazi za Milinim napadačem.

Tajkun 2
Tajkun 2 FOTO: RTL

Ne propustite nove epizode ekskluzivno na platformi Voyo, gdje je već dostupna i cijela prva sezona za sve koji žele utvrditi gradivo prije novih izazova.

Također, glavni lik Vladan Simonović ulazi i u novi projekt s dva nova partnera – Kostom i Dušanom. Kosta je tradicionalni biznismen s resursima, a Dušan je mladi majstor tehnologije.

Voyo Premijera: 'Tajkun 2' pogledajte odmah na platformi Voyo.

Tajkun 2
Tajkun

