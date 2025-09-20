Dugoiščekivani 'Tajkun 2' ekskluzivno na Voyo! Evo što vas čeka u uzbudljivoj drugoj epizodi

Nakon napete i uzbudljive prve epizode 'Tajkuna 2' stiže brutalan nastavak nemilosrdne borbe za moć! Druga sezona regionalnog hita 'Tajkun 2' ujedno je i Voyo Premijera, što znači da platforma Voyo, nakon pet godina čekanja, ekskluzivno donosi drugu sezone jedne od najhvaljenijih regionalnih serija.

Napetost se samo pojačava! Nakon šokantnih događaja iz prve epizode, druga epizoda 'Tajkuna 2' donosi nova pitanja i sumnje – tko stoji iza iznenadne nesreće i tko je prijetio djeci tajkuna? Je li riječ o poslovnoj osveti ili nečemu još opasnijem? Svi sumnjaju jedni na druge, a Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić) ostaje nepokolebljiv u potrazi za Milinim napadačem.