'Tajkun 2' - nova sezona koja se čekala pet godina ekskluzivno na Voyo: Evo što će se dogoditi u prvoj epizodi

Spremite se za nastavak nemilosrdne borbe za moć! Druga sezona regionalnog hita 'Tajkun 2' ujedno je i Voyo Premijera, što znači da platforma Voyo , nakon pet godina čekanja, ekskluzivno donosi drugu sezone jedne od najhvaljenijih regionalnih serija.

Radnja se zahuktava kada se kći Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić), Mila, vraća kući zlostavljana, što pokreće lavinu događaja koji ga uvlače u smrtonosnu mrežu spletki. Vladan mora donijeti najtežu odluku – bira li obitelj ili carstvo? Bjelogrlić je sezonu ocijenio kao "još jaču i bolju", a uz njega se vraćaju i Jelena Đokić te Branislav Trifunović, dok se ekipi pridružuje Dejan Aćimović.

Ne propustite deset novih epizoda od 19. rujna ekskluzivno na platformi Voyo, gdje je dostupna i cijela prva sezona za sve koji žele utvrditi gradivo prije novih izazova.

Također, glavni lik Vladan Simonović ulazi i u novi projekt s dva nova partnera – Kostom i Dušanom. Kosta je tradicionalni biznismen s resursima, a Dušan je mladi majstor tehnologije.

Voyo Premijera: 'Tajkun 2' pogledajte odmah na platformi Voyo.