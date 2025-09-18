Tko je Vladan Simonović? Ključni lik serije 'Tajkun 2' obogatio se devedesetih i sve oko njega obavijeno je velom tajne

Vovo Premijeru 'Tajkun 2' gledajte ekskluzivno od 19.9. na platformi Voyo. Nikad viđena druga sezona donosi novi uvid u lik Vladana Simonovića, tajkuna koji se na sumnjiv način obogatio devedesetih godina prošlog stoljeća

icon-close

Regionalna hit serija 'Tajkun' osvojila je publiku napetom pričom o moći, spletkama i mračnim tajnama poslovne elite, a Voyo Premijera od 19. rujna donosi nikad viđenu, drugu sezonu. U samom središtu radnje nalazi se Vladan Simonović, kompleksan i karizmatičan lik kojeg je maestralno utjelovio Dragan Bjelogrlić. Simonović nije klasični junak; on je antiheroj čija priča otvara "Pandorinu kutiju" tranzicijske prošlosti i tjera gledatelje da preispituju granice morala. S dolaskom druge sezone, njegov lik dobiva nove dimenzije, a pritisak na njega raste do krajnjih granica.

icon-expand Dragan Bjelogrlić, Tajkun 2 FOTO: RTL

Vladan Simonović: Portret tajkuna iz tranzicije

Vladan Simonović je moćni srpski tajkun, vlasnik goleme tvrtke "Sigma", čije je bogatstvo stečeno na sumnjiv način tijekom turbulentnih devedesetih godina prošlog stoljeća. U javnosti je omražen kao simbol grabežljivog kapitalizma, no iza kulisa političari ga vide kao ključnog igrača kojeg mogu iskoristiti za vlastite interese. Njegov lik predstavlja arhetip postjugoslavenskog tajkuna – čovjeka kojeg proganja prošlost, ali koji istovremeno nemilosrdno kroji budućnost. On je briljantan strateg, ali i osoba opterećena unutarnjim demonima i posljedicama vlastitih odluka. Upravo ta slojevitost čini ga jednim od najzanimljivijih likova u recentnoj regionalnoj produkciji.

icon-expand Tajkun 2 FOTO: RTL

Radnja koja otvara Pandorinu kutiju

Prva sezona serije započinje dramatičnim pokušajem atentata na Simonovića. Taj događaj ga prisiljava da pokrene vlastitu privatnu istragu koja ga vodi duboko u vlastitu prošlost. Svaki novi trag otvara poglavlje koje je godinama pokušavao zaboraviti, dovodeći u pitanje ne samo sigurnost njegove tvrtke, već i temelje na kojima je izgradio cijeli svoj život. Serija vješto isprepliće elemente kriminalističkog trilera s dubokom psihološkom dramom. Gledatelji su uvučeni u svijet u kojem se prljavi poslovi sklapaju u luksuznim uredima, a odanost ima cijenu. Kroz Simonovićevu istragu, serija razotkriva korupcijsku mrežu koja povezuje politiku, biznis i podzemlje.

Bjelogrlićeva izvedba

Dragan Bjelogrlić, kao Vladan Simonović, dobio je brojne pohvale kritike i publike. Mnogi ga smatraju jednim od najboljih srpskih glumaca, a ovu ulogu svrstavaju uz bok legendama poput Bate Živojinovića i Pavla Vuisića. U recenzijama na IMDb-u, gledatelji ističu njegovu "intenzivnu uvjerljivost" i sposobnost da humanizira "odbojan lik". Opisuju ga kao "pravog negativca" za kojeg je, unatoč svemu, moguće navijati.

icon-expand Tajkun 2 FOTO: RTL

Što donosi Voyo premijera: 'Tajkun 2'?