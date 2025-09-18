Tko je Vladan Simonović? Ključni lik serije 'Tajkun 2' obogatio se devedesetih i sve oko njega obavijeno je velom tajne

Regionalna hit serija 'Tajkun' osvojila je publiku napetom pričom o moći, spletkama i mračnim tajnama poslovne elite, a Voyo Premijera od 19. rujna donosi nikad viđenu, drugu sezonu. U samom središtu radnje nalazi se Vladan Simonović, kompleksan i karizmatičan lik kojeg je maestralno utjelovio Dragan Bjelogrlić. Simonović nije klasični junak; on je antiheroj čija priča otvara "Pandorinu kutiju" tranzicijske prošlosti i tjera gledatelje da preispituju granice morala. S dolaskom druge sezone, njegov lik dobiva nove dimenzije, a pritisak na njega raste do krajnjih granica.
Vladan Simonović: Portret tajkuna iz tranzicije
Vladan Simonović je moćni srpski tajkun, vlasnik goleme tvrtke "Sigma", čije je bogatstvo stečeno na sumnjiv način tijekom turbulentnih devedesetih godina prošlog stoljeća. U javnosti je omražen kao simbol grabežljivog kapitalizma, no iza kulisa političari ga vide kao ključnog igrača kojeg mogu iskoristiti za vlastite interese.
Njegov lik predstavlja arhetip postjugoslavenskog tajkuna – čovjeka kojeg proganja prošlost, ali koji istovremeno nemilosrdno kroji budućnost. On je briljantan strateg, ali i osoba opterećena unutarnjim demonima i posljedicama vlastitih odluka. Upravo ta slojevitost čini ga jednim od najzanimljivijih likova u recentnoj regionalnoj produkciji.
Radnja koja otvara Pandorinu kutiju
Prva sezona serije započinje dramatičnim pokušajem atentata na Simonovića. Taj događaj ga prisiljava da pokrene vlastitu privatnu istragu koja ga vodi duboko u vlastitu prošlost. Svaki novi trag otvara poglavlje koje je godinama pokušavao zaboraviti, dovodeći u pitanje ne samo sigurnost njegove tvrtke, već i temelje na kojima je izgradio cijeli svoj život. Serija vješto isprepliće elemente kriminalističkog trilera s dubokom psihološkom dramom. Gledatelji su uvučeni u svijet u kojem se prljavi poslovi sklapaju u luksuznim uredima, a odanost ima cijenu. Kroz Simonovićevu istragu, serija razotkriva korupcijsku mrežu koja povezuje politiku, biznis i podzemlje.
Bjelogrlićeva izvedba
Dragan Bjelogrlić, kao Vladan Simonović, dobio je brojne pohvale kritike i publike. Mnogi ga smatraju jednim od najboljih srpskih glumaca, a ovu ulogu svrstavaju uz bok legendama poput Bate Živojinovića i Pavla Vuisića. U recenzijama na IMDb-u, gledatelji ističu njegovu "intenzivnu uvjerljivost" i sposobnost da humanizira "odbojan lik". Opisuju ga kao "pravog negativca" za kojeg je, unatoč svemu, moguće navijati.
Što donosi Voyo premijera: 'Tajkun 2'?
Druga sezona donosi još više napetosti i neočekivanih preokreta. Radnja se zahuktava kada se Vladanova kći Mila vrati kući drogirana i zlostavljana, što pokreće lavinu događaja unutar tajkunske elite. Vladan se suočava s novim poslovnim udarcima koji prijete potpunom urušavanju njegovog imperija.
U novim epizodama, Simonović je stavljen pred najteži izbor dosad: mora birati između spašavanja obitelji i očuvanja carstva koje je gradio cijeli život. Njegove odluke uvlače ga u smrtonosnu mrežu intriga u kojoj su ulozi veći nego ikad prije, a neprijatelji se kriju ondje gdje ih najmanje očekuje.
'Tajkun 2' od 19. rujna ekskluzivno je dostupan na platformi Voyo. Ne propustite ovu Voyo premijeru na koju su gledatelji čekali čak pet godina!