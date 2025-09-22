Emisije
Tajkun

Tko su zagrebački tajkuni koji su osvojili regiju u hit seriji 'Tajkun'?

Dejan Aćimović i Janko Popović Volarić utjelovili su zagrebačke tajkune, koji su se našli na poslovnom i životnom putu Vladana Simonovića, beogradskog poduzetnika kojeg je utjelovio Dragan Bjelogrlić.

RTL.hr
22.09.2025 17:03

"Oni su isti. Ovaj je došao iz Hrvatske, u ratu postao tajkun, ovaj živio u Srbiji - tajkun, ista su im razmišljanja, ciljevi, isti su im životni motivi, ista im je namjera, cilj. Samo što su jedan s jedne, a drugi s druge strane", priča Dejan Aćimović o svom liku Koste u drugoj sezoni hit serije 'Tajkun'.

Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović, Marko Grabež
Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović, Marko Grabež FOTO: RTL

Serija koja kroz dvije sezone prati tajkunsko poslovanje u 21. stoljeću, referirajući se na bogataše nastale devedesetih godina, privukla je gledatelje diljem regije. Naslovnu ulogu Vladana Simonovića tumači legendarni Dragan Bjelogrlić, koji je s Aćimovićem pohađao i Akademiju. Sličnih umjetničkih senzibiliteta - glumci su se sjajno uklopili u priči koja gledatelja drži napetim od samog početka. U drugoj sezoni 'Tajkuna', Aćimović tumači lik Koste, tradicionalnog zagrebačkog poduzetnika koji sa Simonovićem i mladim Dušanom ulazi u kompleksan poslovni pothvat. Razapet između poslovnih pothvata i obiteljskih problema, Simonović pokušava držati konce svog carstva, a koliki mu je Kosta saveznik - pokazat će nove epizode druge sezone 'Tajkuna'. Nove dvije epizode stižu na platformu Voyo već u petak i subotu.

Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović
Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović FOTO: RTL

Nove epizode razotkrivaju novu dimenziju tajkunskog života. Vladan ima obiteljske probleme, a na poslu su napetosti i ulozi veliki. Svi nešto skrivaju, a tajne ima i Vladanova mezimica Mila. Dok mu je policija ponovno za petama, u igru ulazi i tajkunova bivša supruga. Na platformi Voyo dostupna je i prva sezona 'Tajkuna', tijekom koje je zagrebačkog tajkuna Gorana Dora utjelovio Janko Popović Volarić. Lik je gradio prateći stereotipnog tajkuna - bahatog, samozadovoljnog, vještog u igri nadmudrivanja s protivnikom sa suprotne strane stola.

Janko Popović Volarić
Janko Popović Volarić FOTO: RTL

Sjajno je Popović Volarić igrao tajkunsku i glumačku igru s Bjelogrlićem, a tijekom snimanja u Beogradu posebno ga je oduševila atmosfera na setu hit serije.

Drugu sezonu 'Tajkuna 2' gledajte premijerno na platformi Voyo - nove epizode svakog petka i subote.

POGLEDAJTE PODCAST 'KAMERA, AKCIJA, VOYO' S DEJANOM AĆIMOVIĆEM:

