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Tko bi rekao?
Extra video
Novosti
Sezona 1
01:00
Zašto su mladenke nekada nosile buket? Odgovor doznajte u kvizu 'Tko bi rekao'
Zašto su mladenke nekada nosile buket? Odgovor doznajte u kvizu 'Tko bi rekao' Gledaj
00:58
Kojim se jednostavnim trikom sirova jaja mogu držati svježim puno dulje nego inače?
Kojim se jednostavnim trikom sirova jaja mogu držati svježim puno dulje nego inače? Gledaj
01:01
Odakle potječe izraz 'pijan kao majka'? Borko i Andrea otkrili tajnu u kvizu 'Tko bi rekao'
Odakle potječe izraz 'pijan kao majka'? Borko i Andrea otkrili tajnu u kvizu 'Tko bi rekao' Gledaj
01:05
Zašto ste žedni nakon čokolade? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio razlog
Zašto ste žedni nakon čokolade? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio razlog Gledaj
00:31
Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' nasmijao gledatelje i otkrio kakav odnos ima s punicom
Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' nasmijao gledatelje i otkrio kakav odnos ima s punicom Gledaj
00:59
Arija Rizvić pokazala dijamantni zaručnički prsten, a Marko Vargek poručio: 'Nije kao za Georginu, ali je lijep'
Arija Rizvić pokazala dijamantni zaručnički prsten, a Marko Vargek poručio: 'Nije kao za Georginu, ali je lijep' Gledaj
00:31
Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrio u čemu je Arija bolja od njega: 'Sve ono klasično što muškarci ne mogu'
Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrio u čemu je Arija bolja od njega: 'Sve ono klasično što muškarci ne mogu' Gledaj
00:49
Arija Rizvić i Marko Vargek u kvizu ‘Tko bi rekao' otkrili planove za svadbu: 'Planiramo je u rujnu'
Arija Rizvić i Marko Vargek u kvizu ‘Tko bi rekao' otkrili planove za svadbu: 'Planiramo je u rujnu' Gledaj
00:58
Znate li zašto se smoking zove baš smoking? Malo tko zna pravu priču
Znate li zašto se smoking zove baš smoking? Malo tko zna pravu priču Gledaj
00:56
Genijalan trik iz kviza 'Tko bi rekao' oduševio gledatelje: Ovako se skida masnoća iz juhe
Genijalan trik iz kviza 'Tko bi rekao' oduševio gledatelje: Ovako se skida masnoća iz juhe Gledaj
00:58
Peco pričom o sprovodu nasmijao Lorenu do suza u kvizu 'Tko bi rekao': 'Ima nešto kad se ne smiješ smijati'
Peco pričom o sprovodu nasmijao Lorenu do suza u kvizu 'Tko bi rekao': 'Ima nešto kad se ne smiješ smijati' Gledaj
00:59
Pijete kavu prije shoppinga? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio zašto to nije dobra ideja
Pijete kavu prije shoppinga? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio zašto to nije dobra ideja Gledaj
01:00
Znate li kako se na hrvatskom kaže znak @? Šola je imao genijalno objašnjenje
Znate li kako se na hrvatskom kaže znak @? Šola je imao genijalno objašnjenje Gledaj
00:59
Vječna obiteljska dilema u kvizu 'Tko bi rekao': Tko je pametniji, starija ili mlađa djeca?
Vječna obiteljska dilema u kvizu 'Tko bi rekao': Tko je pametniji, starija ili mlađa djeca? Gledaj
01:00
Zašto ne možete odoljeti slatkom? Odgovor smo doznali u RTL-ovom kviz 'Tko bi rekao'
Zašto ne možete odoljeti slatkom? Odgovor smo doznali u RTL-ovom kviz 'Tko bi rekao' Gledaj
00:26
Meri Goldašić i Stjepan Ursa zapjevali u studiju kviza 'Tko bi rekao'! Ovaj trenutak nasmijao je sve
Meri Goldašić i Stjepan Ursa zapjevali u studiju kviza 'Tko bi rekao'! Ovaj trenutak nasmijao je sve Gledaj
00:57
'Najpoznatija kuma' zna sve o vjenčanjima! Domenica rasturila u kvizu 'Tko bi rekao'
'Najpoznatija kuma' zna sve o vjenčanjima! Domenica rasturila u kvizu 'Tko bi rekao' Gledaj
00:29
Spremni za smijeh? Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' stiže večeras i donosi novu dozu zabave
Spremni za smijeh? Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' stiže večeras i donosi novu dozu zabave Gledaj
00:36
Meri Goldašić u kvizu 'Tko bi rekao' o svom izgledu: 'Tek sam friško postala lijepa'
Meri Goldašić u kvizu 'Tko bi rekao' o svom izgledu: 'Tek sam friško postala lijepa' Gledaj
03:59
Meri Goldašić slavila u prvoj epizodi RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Znate li vi odgovor na pitanje koje je presudilo?
Meri Goldašić slavila u prvoj epizodi RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Znate li vi odgovor na pitanje koje je presudilo? Gledaj
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