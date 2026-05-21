Arija Rizvić i Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrili planove za svadbu: 'Planiramo je u rujnu'

U novoj epizodi kviza 'Tko bi rekao' Arija se pridružila timu Meri, dok je Marko stao uz Borka, spreman za dvoboj protiv svoje zaručnice.

Voditelj nije propustio priliku pitati Ariju u kojoj se ulozi najlakše snalazi - kao Markova životna ljubav, glumica ili redateljica. "U svemu, ali možda najviše kao glumica i kao njegova ljubav", šarmantno je odgovorila Arija.

Par je otkrio i da, unatoč pretrpanim rasporedima, planira vjenčanje. "Planiramo u rujnu, ali nećemo ništa otkrivati", kratko je rekla Arija, nakon čega je uslijedila zaigrana rasprava s voditeljem o tome tko bi mogao biti kum.

Osim ljubavnih tema, razgovor se dotaknuo i Arijine uspješne karijere. Posebno je istaknuta njezina predstava o Luki Modriću, koju je režirala i koja je postigla ogroman uspjeh. "Sto puta ste je odigrali u deset mjeseci", pohvalio ju je voditelj. Arija je na to otkrila informaciju koja će oduševiti ljubitelje kazališta i nogometa. "Dolazi nam i Luka Modrić na predstavu u svibnju, evo to mogu najaviti", ponosno je izjavila.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.