Arija Rizvić i Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrili planove za svadbu: 'Planiramo je u rujnu'

U novoj epizodi kviza 'Tko bi rekao' Arija se pridružila timu Meri, dok je Marko stao uz Borka, spreman za dvoboj protiv svoje zaručnice.
Svadbena zvona
Voditelj nije propustio priliku pitati Ariju u kojoj se ulozi najlakše snalazi - kao Markova životna ljubav, glumica ili redateljica. "U svemu, ali možda najviše kao glumica i kao njegova ljubav", šarmantno je odgovorila Arija.
Par je otkrio i da, unatoč pretrpanim rasporedima, planira vjenčanje. "Planiramo u rujnu, ali nećemo ništa otkrivati", kratko je rekla Arija, nakon čega je uslijedila zaigrana rasprava s voditeljem o tome tko bi mogao biti kum.
Veliki uspjeh i dolazak Luke Modrića
Osim ljubavnih tema, razgovor se dotaknuo i Arijine uspješne karijere. Posebno je istaknuta njezina predstava o Luki Modriću, koju je režirala i koja je postigla ogroman uspjeh. "Sto puta ste je odigrali u deset mjeseci", pohvalio ju je voditelj. Arija je na to otkrila informaciju koja će oduševiti ljubitelje kazališta i nogometa. "Dolazi nam i Luka Modrić na predstavu u svibnju, evo to mogu najaviti", ponosno je izjavila.
Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.