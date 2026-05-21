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Tko bi rekao?

Arija Rizvić pokazala dijamantni zaručnički prsten, a Marko Vargek poručio: 'Nije kao za Georginu, ali je lijep'

U popularnom zabavnom showu 'Tko bi rekao' snage su ovoga puta odmjerili zaručnici Arija Rizvić i Marko Vargek, no na suprotstavljenim stranama. Dok je glumica i redateljica Arija igrala za tim kapetanice Meri Goldašić, sportski novinar Marko Vargek pridružio se timu kapetana Borka Perića

RTL.hr
21.05.2026 22:30

U kategoriji "Korisno" Marko i Borko dobili su zadatak otkriti laičku metodu za razlikovanje pravog od sintetičkog dijamanta. Mogućnosti su bile osvjetljavanje kamena u mraku, mazanje sapunom ili jednostavan test dahom.

Marko Vargek i Borko Perić pažljivo su analizirali opcije. "Gledao sam nedavno neki dokumentarac, ali se ničega ne sjećam", rekao je Marko, no unatoč tome, logika ga je vodila u pravom smjeru. Dok su ostale metode zvučale komplicirano ili nelogično, ideja da se dahom provjeri autentičnost kamena činila se najizglednijom. "Udahnuti na kamen i pričekati neko vrijeme", ponovio je Marko, odlučivši se za taj odgovor.

Arija Rizvić i Marko Vargek, Tko bi rekao
Arija Rizvić i Marko Vargek, Tko bi rekao FOTO: RTL

I ponovno, intuicija nije prevarila. Objašnjeno je da je pravi dijamant izvanredan vodič topline, zbog čega maglica od daha s njegove površine nestaje gotovo trenutačno, za razliku od imitacija koje ostaju zamućene nekoliko sekundi.

Matija je tada upitao Marka, kakav je dijamant poklonio Ariji. "Original je. Nije kao za Georginu, ali je lijep", kazao je Marko.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

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