Arija Rizvić pokazala dijamantni zaručnički prsten, a Marko Vargek poručio: 'Nije kao za Georginu, ali je lijep'

U kategoriji "Korisno" Marko i Borko dobili su zadatak otkriti laičku metodu za razlikovanje pravog od sintetičkog dijamanta. Mogućnosti su bile osvjetljavanje kamena u mraku, mazanje sapunom ili jednostavan test dahom.

Marko Vargek i Borko Perić pažljivo su analizirali opcije. "Gledao sam nedavno neki dokumentarac, ali se ničega ne sjećam", rekao je Marko, no unatoč tome, logika ga je vodila u pravom smjeru. Dok su ostale metode zvučale komplicirano ili nelogično, ideja da se dahom provjeri autentičnost kamena činila se najizglednijom. "Udahnuti na kamen i pričekati neko vrijeme", ponovio je Marko, odlučivši se za taj odgovor.