Glumac Matija Kačan o prijelomnoj ulozi u karijeri, ali i sinergiji s Meri i Borkom: 'Tko nas je spojio, svaka mu čast'

Poznati glumac Matija Kačan , lice koje je publika zavoljela kroz brojne uloge u RTL-ovim serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele' , prihvatio je potpuno novi izazov i zakoračio u voditeljske vode. U novom kvizu 'Tko bi rekao' na RTL-u, Kačan je preuzeo voditeljsku palicu. "Tko bi rekao da ću glumačku ulogu zamijeniti voditeljskom palicom? Voditi kaos kviza potpuno je nova igra", izjavio je tijekom prve epizode kviza na RTL-u i platformi Voyo .

Koncept kviza, koji se prikazuje na RTL-u i platformi Voyo, odudara od klasičnih formata. Dvije ekipe, predvođene stalnim kapetanima - influencericom Meri Goldašić i glumcem Borkom Perićem - uz pomoć gostiju iz javnog života natječu se u znanju i brzim dosjetkama.

"Najizazovnije je ostati fokusiran na sve što se događa – pravila, tempo igre, natjecatelji, humor... sve ide paralelno. Moraš biti i precizan i opušten u isto vrijeme, što nije uvijek lako, ali je jako zabavno", rekao je za RTL.hr.

"Mislim da smo kliknuli jako brzo. Svatko ima svoj stil i energiju, ali baš se dobro nadopunjujemo. Ima puno improvizacije i međusobnog "podbadanja", što daje cijeloj emisiji jednu živost. Tko je nas spojio, svaka mu čast!", naglasio je.

Otkrio je kako se odlično slaže s Borkom i Meri.

Iako mu je gluma primarni posao otkriva kako se i u budućnosti vidi u voditeljskim vodama.

"Gluma mi je i dalje baza i nešto čemu se uvijek vraćam, ali voditeljstvo mi je otvorilo jednu novu dimenziju. Volio bih nastaviti raditi oboje, ako bude prilike", zaključio je.

