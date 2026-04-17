Tko bi rekao?

Glumac Matija Kačan o prijelomnoj ulozi u karijeri, ali i sinergiji s Meri i Borkom: 'Tko nas je spojio, svaka mu čast'

Novi RTL-ov kviz s Matijom Kačanom, Meri Goldašić i Borko Perićem ne propustir

RTL.hr
17.04.2026 16:00

Poznati glumac Matija Kačan, lice koje je publika zavoljela kroz brojne uloge u RTL-ovim serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele', prihvatio je potpuno novi izazov i zakoračio u voditeljske vode. U novom kvizu 'Tko bi rekao' na RTL-u, Kačan je preuzeo voditeljsku palicu. "Tko bi rekao da ću glumačku ulogu zamijeniti voditeljskom palicom? Voditi kaos kviza potpuno je nova igra", izjavio je tijekom prve epizode kviza na RTL-u i platformi Voyo

Zabavni ring smijeha i improvizacije

Koncept kviza, koji se prikazuje na RTL-u i platformi Voyo, odudara od klasičnih formata. Dvije ekipe, predvođene stalnim kapetanima - influencericom Meri Goldašić i glumcem Borkom Perićem - uz pomoć gostiju iz javnog života natječu se u znanju i brzim dosjetkama. 

Meri Goldašić, Matija Kačan i Borko Perić FOTO: RTL

"Najizazovnije je ostati fokusiran na sve što se događa – pravila, tempo igre, natjecatelji, humor... sve ide paralelno. Moraš biti i precizan i opušten u isto vrijeme, što nije uvijek lako, ali je jako zabavno", rekao je za RTL.hr. 

Borko i Meri

Otkrio je kako se odlično slaže s Borkom i Meri.

"Mislim da smo kliknuli jako brzo. Svatko ima svoj stil i energiju, ali baš se dobro nadopunjujemo. Ima puno improvizacije i međusobnog "podbadanja", što daje cijeloj emisiji jednu živost. Tko je nas spojio, svaka mu čast!", naglasio je. 

Matija Kačan, Tko bi rekao FOTO: RTL

Iako mu je gluma primarni posao otkriva kako se i u budućnosti vidi u voditeljskim vodama. 

"Gluma mi je i dalje baza i nešto čemu se uvijek vraćam, ali voditeljstvo mi je otvorilo jednu novu dimenziju. Volio bih nastaviti raditi oboje, ako bude prilike", zaključio je. 

Ako ste propustili kviz 'Tko bi rekao', pogledajte ga na platformi Voyo.

