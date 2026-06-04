Kada je na red došla kategorija "Praktično", tim Meri suočio se s pitanjem koje je mnoge gledatelje natjeralo na razmišljanje: "Kojim se jednostavnim trikom sirova jaja mogu držati svježim puno dulje nego inače?" Ponuđeni odgovori bili su jednako maštoviti koliko i zbunjujući - pjevanje uspavanki, prskanje alkoholom ili, pak, mazanje masnoćom. Iako su se svi u studiju nasmijali na ideju pjevanja jajima, odluka nije bila laka.

Rasprava u timu Meri bila je kratka, ali duhovita. Operna diva Sandra Bagarić brzo je odbacila glazbenu metodu. "Što bi ti pjevala jajetu da se ne pokvari, da ostane svježe duže? Bi li to bila neka brža skladba, sporija?", šalile su se natjecateljice. Iako je Bagarić priznala da se uspavljivala uz knjigu "Znanost kuhanja", ovog se konkretnog podatka nije mogla sjetiti iz literature. Umjesto toga, presudilo je nešto drugo. "Mi imamo iskustvo i vjerojatno beneficirani staž u kuhinji", zaključila je, oslanjajući se na intuiciju i staru narodnu mudrost te odabrala odgovor C - mazanje masnoćom.

Ispostavilo se da je njihova intuicija bila nepogrešiva. U objašnjenju točnog odgovora otkriveno je kako su naše bake, prije ere hladnjaka, koristile upravo ovu tehniku. Trik je u premazivanju masnoćom, najčešće svinjskom mašću ili uljem. Tim se postupkom zatvaraju sitne pore na ljusci, čime se sprječava prodor zraka i gubitak vlage te tako usporava kvarenje. Na taj je način, kako se navodi, ovako konzervirano jaje moglo ostati svježe tjednima, pa čak i mjesecima.

Propuštene epizode game showa 'Tko bi rekao' ne propustite na platformi Voyo.