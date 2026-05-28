Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.
Tko bi rekao?
KVIZ Odgovori na pitanja iz kviza 'Tko bi rekao' i provjeri svoje znanje
Jeste li spremni za izazov? RTL-ov popularni kviz 'Tko bi rekao' donosi pitanja koja testiraju znatiželju i opće znanje. Od povijesnih zanimljivosti do neobičnih činjenica iz svijeta oko nas – sada imate priliku provjeriti svoje sposobnosti i vidjeti koliko točnih odgovora biste imali. Kliknite na kviz i otkrijte jeste li pravi znalac ili ćete se iznenaditi nekim pitanjem!
Tko bi rekao?
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Tko bi rekao?
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