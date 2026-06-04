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Tko bi rekao?

KVIZ Provjeri koliko stvarno znaš uz pitanja iz kviza 'Tko bi rekao'. Možete li odgovoriti na sve?

Spremni ste za pravi izazov? RTL-ov omiljeni kviz 'Tko bi rekao' donosi pitanja koja stavljaju na kušnju vašu znatiželju i opće znanje. Od zanimljivosti iz povijesti do neobičnih činjenica iz svakodnevnog svijeta – sada je prilika da provjerite koliko dobro poznajete stvari oko sebe. Riješite na kviz i saznajte jeste li pravi znalac ili će vas neka pitanja iznenaditi

RTL.hr
04.06.2026 22:30
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Tko bi rekao?

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KVIZ Odgovori na pitanja iz kviza 'Tko bi rekao' i provjeri svoje znanje

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