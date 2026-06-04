Propuštene epizode game showa 'Tko bi rekao' ne propustite na platformi Voyo.
Tko bi rekao?
KVIZ Provjeri koliko stvarno znaš uz pitanja iz kviza 'Tko bi rekao'. Možete li odgovoriti na sve?
Spremni ste za pravi izazov? RTL-ov omiljeni kviz 'Tko bi rekao' donosi pitanja koja stavljaju na kušnju vašu znatiželju i opće znanje. Od zanimljivosti iz povijesti do neobičnih činjenica iz svakodnevnog svijeta – sada je prilika da provjerite koliko dobro poznajete stvari oko sebe. Riješite na kviz i saznajte jeste li pravi znalac ili će vas neka pitanja iznenaditi
Moglo bi te zanimati
Arija Rizvić zablistala s novom frizurom – glumica iz 'Divljih pčela' pokazala osvježeni look uoči svadbe
Odakle potječe izraz 'pijan kao majka'? Borko i Andrea otkrili tajnu u kvizu 'Tko bi rekao'
Zašto ste žedni nakon čokolade? Kviz 'Tko bi rekao' otkrio razlog
Večeras će u game showu 'Tko bi rekao' snage odmjeriti Andrea Andrassy i Dalibor Petko
KVIZ Odgovori na pitanja iz kviza 'Tko bi rekao' i provjeri svoje znanje
Matija Kačan priznao da je teško biti voditelj, Antonija Blaće imala spreman odgovor: 'Gle, možda tebi je'
Pročitaj na Net.hr