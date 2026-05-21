Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' nasmijao gledatelje i otkrio kakav odnos ima s punicom

S vodstvom i savršenim omjerom, Arija i Meri samouvjereno su ušle u sljedeći krug, birajući kategoriju "Čudne pojave". Pred njima se našlo pitanje o značenju pojma "kerofobija". Morale su birati između iracionalnog straha od pasa, tjeskobnog straha od punice i neobjašnjivog straha od sreće.

Meri i Arija su se tada našalile i pitale Marka ima li strah od svoje punice. "Naravno da ne. Pozdrav punici", poručio je Marko. "Punica ga obožava", dodala je Arija.

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