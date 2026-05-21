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Tko bi rekao?

Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' nasmijao gledatelje i otkrio kakav odnos ima s punicom

U popularnom zabavnom showu 'Tko bi rekao', gledatelji su svjedočili ne samo borbi znanja i intuicije, već i neobičnoj dinamici zaručničkog para Arijae Rizvić i Marka Vargeka, koji su se našli u suparničkim timovima

RTL.hr
21.05.2026 23:00

S vodstvom i savršenim omjerom, Arija i Meri samouvjereno su ušle u sljedeći krug, birajući kategoriju "Čudne pojave". Pred njima se našlo pitanje o značenju pojma "kerofobija". Morale su birati između iracionalnog straha od pasa, tjeskobnog straha od punice i neobjašnjivog straha od sreće.

Meri i Arija su se tada našalile i pitale Marka ima li strah od svoje punice. "Naravno da ne. Pozdrav punici", poručio je Marko. "Punica ga obožava", dodala je Arija.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

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