Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrio u čemu je Arija bolja od njega: 'Sve ono klasično što muškarci ne mogu'

Popularni televizijski kviz 'Tko bi rekao' u posljednjoj je epizodi gledateljima priredio pravo iznenađenje. U uloge natjecatelja, ali na suprotstavljenim stranama, ušli su poznati zaručnici - redateljica i glumica Arija Rizvić te RTL-ov sportski novinar i voditelj Marko Vargek. Voditelj Matija Kačan upitao je Marka u čemu je Arija bolja od njega, a njegov odgovor nije razočarao