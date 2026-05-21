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Tko bi rekao?

Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrio u čemu je Arija bolja od njega: 'Sve ono klasično što muškarci ne mogu'

Popularni televizijski kviz 'Tko bi rekao' u posljednjoj je epizodi gledateljima priredio pravo iznenađenje. U uloge natjecatelja, ali na suprotstavljenim stranama, ušli su poznati zaručnici - redateljica i glumica Arija Rizvić te RTL-ov sportski novinar i voditelj Marko Vargek. Voditelj Matija Kačan upitao je Marka u čemu je Arija bolja od njega, a njegov odgovor nije razočarao

RTL.hr
21.05.2026 22:00

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

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