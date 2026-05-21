Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.
Tko bi rekao?
Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrio u čemu je Arija bolja od njega: 'Sve ono klasično što muškarci ne mogu'
Popularni televizijski kviz 'Tko bi rekao' u posljednjoj je epizodi gledateljima priredio pravo iznenađenje. U uloge natjecatelja, ali na suprotstavljenim stranama, ušli su poznati zaručnici - redateljica i glumica Arija Rizvić te RTL-ov sportski novinar i voditelj Marko Vargek. Voditelj Matija Kačan upitao je Marka u čemu je Arija bolja od njega, a njegov odgovor nije razočarao
Tko bi rekao?
Arija Rizvić pokazala dijamantni zaručnički prsten, a Marko Vargek poručio: 'Nije kao za Georginu, ali je lijep'
Tko bi rekao?
Arija Rizvić i Marko Vargek u kvizu 'Tko bi rekao' otkrili planove za svadbu: 'Planiramo je u rujnu'
Moglo bi te zanimati
Dok čekaju vjenčanje, Arija Rizvić i Marko Vargek uživaju u jednoj od najljepših talijanskih destinacija
Marko ispao iz 'Igre chefova': 'Jako mi je žao što si se okliznuo baš na ovom zadatku'
Ekipa 'Sjena prošlosti' ponovno zajedno: Druženje nakon serije oduševilo fanove: 'I moji dobri stari prijatelji...'
Što budućnost donosi za Marka i Teodoru? Uz nju je mekši no ikad
Napeta atmosfera u 'Igri chefova': 'Marko kuha u vrtiću i to je to. Dalje od kašica ne ide'
Nova generacija u 'Divljim pčelama' donosi tračak nade za obitelj Vukas
Pročitaj na Net.hr