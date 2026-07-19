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Tko bi rekao?

Matija Kačan za RTL.hr o voditeljskom iskustvu i savjetu Antonije Blaće: 'Hvalio sam je kako je ona sjajna, a ona mi je rekla...'

Poznati glumac sasvim je slučajno zaplivao voditeljskim vodama u novom kvizu. Za RTL.hr iskreno je progovorio o tremi, početničkim greškama te zašto je pred kamerama puno teže biti "samo Matija" nego se skrivati iza televizijskog lika

RTL.hr
19.07.2026 08:00

Poznati glumac Matija Kačan, kojeg publika obožava u popularnim domaćim serijama, nedavno se odvažio na potpuno novi profesionalni izazov i stao pred kamere kao voditelj kviza "Tko bi rekao?". Iako na malim ekranima djeluje samouvjereno i opušteno, u gostovanju u podcastu "Spill The Tea" otkrio je da je to iskustvo za njega bilo iznimno stresno te da se suočio s potpuno drugačijim pritiskom od onog na glumačkom setu.

Na audiciju za kapetana, a postao voditelj

Zanimljivo je da se Kačan u voditeljskoj ulozi našao gotovo slučajno. Na audiciju za kviz došao je s potpuno drugačijom idejom - vidio se kao jedan od kapetana timova, no producenti su u njemu prepoznali nešto drugo.

"Govorio sam im da bih radije bio kapetan, da mi je ovo dosadno, samo stojiš i moderiraš", prisjetio se glumac. Ipak, nakon nekoliko krugova audicije shvatio je da je uloga kapetana zapravo puno teža. "Moraš biti stalno zabavan i ovisiš o gostu. Kao voditelj si tu neki dirigent, moderiraš i možeš zaustaviti kad pretjeruju", objasnio je.

Matija Kačan, Spill The Tea
Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL

Borba s tremom pred kamerama

Snimanje je, priznaje, bilo stresno, pogotovo jer je sve odrađeno u vrlo kratkom roku. Iako je dobio pozitivne reakcije, i sam je svjestan početničkih grešaka koje je radio iz treme. "Vidim, naravno, svoje greške. Nervoza, tijelo me stalno nešto demantiralo.", iskren je Kačan.

Najveće iznenađenje bio mu je potpuno drugačiji osjećaj izloženosti u usporedbi s glumom. Dok mu likovi koje tumači pružaju svojevrsni štit, u voditeljskoj ulozi toga nema.

"U glumi se sakriješ iza lika. Nema ti skrivanja iza nekog Veljka ili Tome. To si ti. To me iznenadilo, da se moraš prihvatiti takav kakav jesi", ispričao je glumac.

Matija Kačan, Tko bi rekao
Matija Kačan, Tko bi rekao FOTO: RTL

Podrška iskusne kolegice

Da voditeljski posao nije nimalo lak, potvrdila mu je i iskusna voditeljica Antonija Blaće, s kojom je razgovarao o svom novom angažmanu.

"Ona me bodrila i govorila mi da će sve biti super. Hvalio sam je kako je ona sjajna, a ona mi je rekla: 'Nije to baš tako lagano kao što ljudi misle, samo stani i pričaj'. Mozak ti mora brzo raditi, u isto vrijeme slušaš sugovornika, gledaš u papire za iduće pitanje i paziš jesi li dobro u kadru", prepričao je Kačan njihov razgovor.

Antonija Blaće i Matija Kačan
Antonija Blaće i Matija Kačan FOTO: Instagram

Unatoč početnom stresu i tremi, svidio mu se adrenalin koji nosi voditeljski posao. Kada je shvatio da u svakom trenutku može zaustaviti snimanje i ponoviti, postalo mu je lakše. Sada se, kaže, nada drugoj sezoni, u kojoj će sigurno biti opušteniji.

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