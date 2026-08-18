Meri Banovac se oprostila od Vedrane Rudan na društvenim mrežama: Podijelila emotivan trenutak

Meri Banovac je na svom Instagram profilu podijelila dirljiv Story posvećen upravo Vedrani Rudan. Objavila je kratak isječak iz jednog od posljednjih, iznimno emotivnih intervjua koje je književnica dala tijekom borbe s teškom bolešću. U podijeljenom videozapisu, Vedrana Rudan u svom je prepoznatljivom, direktnom i iskrenom stilu govorila o prolaznosti života i suočavanju s odaskom.
Meri je uz snimku poslala posljednji pozdrav autorici koja je desetljećima svojim bezkompromisnim stavovima i tekstovima nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Oproštaj Meri Banovac samo je jedan u nizu brojnih reakcija javnih osoba, kolega i obožavatelja koji se danas opraštaju od Vedrane, ističući kako je njezin odlazak velik gubitak za domaću književnu i medijsku scenu.