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Tko bi rekao?

Meri Banovac se oprostila od Vedrane Rudan na društvenim mrežama: Podijelila emotivan trenutak

Vijest o smrti poznate hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice Vedrane Rudan, koja je preminula u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom, potresla je javnost i brojne štovatelje njezinog britkog lika i djela. Među mnogima koji su se na društvenim mrežama oprostili od legendarne spisateljice je i poznata domaća influencerica i poduzetnica Meri Banovac

RTL.hr
18.08.2026 15:49

Meri Banovac je na svom Instagram profilu podijelila dirljiv Story posvećen upravo Vedrani Rudan. Objavila je kratak isječak iz jednog od posljednjih, iznimno emotivnih intervjua koje je književnica dala tijekom borbe s teškom bolešću. U podijeljenom videozapisu, Vedrana Rudan u svom je prepoznatljivom, direktnom i iskrenom stilu govorila o prolaznosti života i suočavanju s odaskom. 

Meri, Tko bi rekao
Meri, Tko bi rekao FOTO: Instagram

Meri je uz snimku poslala posljednji pozdrav autorici koja je desetljećima svojim bezkompromisnim stavovima i tekstovima nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Oproštaj Meri Banovac samo je jedan u nizu brojnih reakcija javnih osoba, kolega i obožavatelja koji se danas opraštaju od Vedrane, ističući kako je njezin odlazak velik gubitak za domaću književnu i medijsku scenu.

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Tko bi rekao?

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