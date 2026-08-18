Meri Banovac se oprostila od Vedrane Rudan na društvenim mrežama: Podijelila emotivan trenutak

Vijest o smrti poznate hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice Vedrane Rudan, koja je preminula u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom, potresla je javnost i brojne štovatelje njezinog britkog lika i djela. Među mnogima koji su se na društvenim mrežama oprostili od legendarne spisateljice je i poznata domaća influencerica i poduzetnica Meri Banovac