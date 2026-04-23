Meri Goldašić i Stjepan Ursa zapjevali u studiju kviza 'Tko bi rekao'! Ovaj trenutak nasmijao je sve

Kada su odabrali kategoriju "Zanimljivo", Domenica i Borko nisu ni slutili kakav ih zadatak čeka. Pitanje je glasilo: "Koja je posljedica trljanja češnjaka po nožnim prstima?". Ponuđeni odgovori bili su jednako čudni kao i samo pitanje: okus luka u ustima nakon sat vremena, naglo jačanje noktiju ili ostavljanje nevidljivog traga koji odbija mrave.

Rasprava je odmah krenula u humorističnom tonu. Borko se našalio kako je metodu s mravima već isprobao, dok je Domenika, razmišljajući logično, povezala poznata antibiotska svojstva češnjaka s mogućim jačanjem noktiju. "Ako netko ima, recimo, neke gljivice ili nešto, to bi moglo osnažiti malo zdravlje noktiju", zaključila je.

Opcija o okusu luka u ustima činila im se najmanje vjerojatnom. "Ali to je predaleko od noge do glave, to je fakat...", komentirala je Domenika, izražavajući sumnju koju bi većina podijelila. Vjerujući da su pronašli najlogičniji odgovor, odlučili su se za jačanje noktiju, nadajući se osvajanju novih 200 eura za svoju publiku.

Međutim, točan odgovor pokazao se kao onaj najnevjerojatniji. Znanstveno objašnjenje otkrilo je da se, kada češnjak dođe u dodir s kožom, njegova aroma putem limfnih kanala polako širi tijelom. Nakon otprilike sat vremena, molekule iz češnjaka doista mogu doprijeti do usta i nosa, stvarajući osjet okusa.

Ovo otkriće izazvalo je nevjericu i smijeh u studiju. Tim Borko ostao je bez bodova u ovom krugu, a Domenika se u šali pobunila: "Ja ću se žaliti! Donesi, pisat ću žalbu", izazvavši smijeh publike, a Meri i Stjepan čak su i zapjevali.

