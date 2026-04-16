Meri Goldašić slavila u prvoj epizodi RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Znate li vi odgovor na pitanje koje je presudilo?

U napetoj i neizvjesnoj završnici popularnog kviza "Tko bi rekao", ženski tim, koji su činile kapetanica Meri Goldašić i Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović, odnio je pobjedu zahvaljujući točnom odgovoru na finalnom pitanju iz kategorije "Zagora". Njihova pobjeda osigurala je iznos od 1500 eura za 51 člana publike koji su od početka vjerovali u njih.

Neizvjesna završnica i taktičko ulaganje

Tim Meri i Laure imao je 1000 eura, dok su njihovi suparnici, kapetan Borko Perić i Šime Elez, skupili 800 eura. Finalno pitanje zahtijevalo je ne samo znanje, već i hrabru taktiku, jer su timovi morali uložiti dio osvojenog novca. Oba tima odlučila su riskirati i uložiti po 500 eura. Dok su djevojke bile složne oko svoje odluke, u muškom timu vodila se kratka rasprava. Šime Elez bio je spreman uložiti sve, no kapetan Borko Perić bio je "glas razuma" i predložio je sigurniju opciju, što se na kraju pokazalo mudrim.

icon-expand Meri Goldašić i Laura Gnjatović, Tko bi rekao FOTO: RTL

Jedno malo selo kraj Čikole kao ključ pobjede

Voditelj Matija Kačan otkrio je finalnu kategoriju - "Zagora", a pitanje koje je odlučivalo o pobjedniku glasilo je: "Kako se zove jedno malo selo u blizini rijeke Čikole?". Ponuđeni odgovori bili su A) Uzica, B) Brnjice i C) Majica. Timovi su imali samo 20 sekundi za odluku, a njihovi procesi razmišljanja bili su potpuno različiti. "Guzica mi je okej, a majica mi je premekano za Čikolu", duhovito je prokomentirala Meri, objašnjavajući zašto su se ona i Laura odlučile za odgovor B) Brnjice. Njihova se odluka temeljila na intuiciji i osjećaju da taj naziv najbolje odgovara podneblju. S druge strane, Borko i Šime odabrali su odgovor C) Majica, smišljajući kreativnu priču. "To je blizu rijeke, pa kao, 'di si?', 'ja sam tamo ostavija majicu'", šalio se Borko, pokušavajući logički povezati ime sela s lokacijom.

Pobjeda i slavlje s publikom

Na kraju se pokazalo da je intuicija ženskog tima bila ispravna. Točan odgovor je bio B) Brnjice, selo smješteno na rubu Nacionalnog parka Krka. Pobjednički tim Meri i Laure tako je osvojio uloženih 500 eura, čime se njihov konačni iznos popeo na 1500 eura. Taj će iznos podijeliti 51 sretni gledatelj iz publike koji je navijao za njih. S druge strane, muški tim je izgubio svoj ulog, pa je emisiju završio s 300 eura za svoju publiku.

