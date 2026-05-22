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Tko bi rekao?

Meri Goldašić zasjala u crnom bikiniju i otvorila sezonu ljeta na Instagramu: 'Evo dokaz da su žene najzgodnije u tridesetima'

Poznata influencerica Meri Goldašić (33) na Instagramu je ponovno oduševila svojih dvjesto tisuća pratitelja, podijelivši seriju fotografija koje savršeno dočaravaju početak ljetne sezone

RTL.hr
22.05.2026 14:00

Prva fotografija prikazuje Meri u elegantnom crnom bikiniju. "Ovo i 'što si ti u horoskopu? A podznak?'", poručila je u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, njezina iskrenost i humor osigurali su joj vjernu publiku, a profesionalni angažmani samo se nižu - od travnja je kapetanica tima u RTL-ovom kvizu 'Tko bi rekao'.

Komentari ispod objave bili su puni podrške i divljenja. 'Kako izgleda ova žena!', 'Prelijepa', 'Evo dokaz da su žene najzgodnije u tridesetima', samo su neke od pohvala.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

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