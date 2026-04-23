'Najpoznatija kuma' zna sve o vjenčanjima! Domenica rasturila u kvizu 'Tko bi rekao'

Nakon što je voditelj Matija Kačan predstavio kategorije, Domenica, poznata i kao "najpoznatija kuma" s tri kumstva iza sebe, nije dvojila. "Ja sam za vjenčanje", samouvjereno je izjavila i odabrala upravo tu kategoriju, prisjetivši se kako je godinama pjevala na svadbama.
Misterij prstenjaka i rimska romantika
Pitanje koje je stajalo pred njima zvučalo je kao zagonetka iz davnina: zašto vjenčani prsten nosimo na prstenjaku lijeve ruke? Ponuđeni odgovori testirali su njihovo poznavanje povijesti i logike, od praktičnih razloga poput brojenja srebrnjaka do simboličnog povezivanja prstiju koji predstavljaju muškarca i ženu. No, Domenica je imala drugačiju teoriju. "Mislim da su Rimljani bili preromantični", zaključila je, navodeći Borka na ideju da odgovor leži u nečemu dubljem.
Dvojac je brzo eliminirao opciju o brojenju novca, kao i onu o simbolici srednjeg i malog prsta. Njihova rasprava vodila ih je prema anatomiji i drevnim vjerovanjima. U konačnici su se složili oko odgovora da samo četvrti prst na ruci ima venu koja vodi izravno do srca.
'Vena amoris' donijela prvih 200 eura
Njihov odabir pokazao se točnim. Kako je objašnjeno u prilogu, tradicija potječe od starih Rimljana i njihovog vjerovanja u "venu amoris" ili "venu ljubavi". Smatrali su da prsten na tom prstu simbolički drži supružnike neraskidivo povezanima sa srcem. Ovaj točan odgovor donio je timu Borko i Domenika prvih 200 eura i uspješan početak natjecanja.
