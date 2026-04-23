'Najpoznatija kuma' zna sve o vjenčanjima! Domenica rasturila u kvizu 'Tko bi rekao'

Nakon što je voditelj Matija Kačan predstavio kategorije, Domenica, poznata i kao "najpoznatija kuma" s tri kumstva iza sebe, nije dvojila. "Ja sam za vjenčanje", samouvjereno je izjavila i odabrala upravo tu kategoriju, prisjetivši se kako je godinama pjevala na svadbama.

Pitanje koje je stajalo pred njima zvučalo je kao zagonetka iz davnina: zašto vjenčani prsten nosimo na prstenjaku lijeve ruke? Ponuđeni odgovori testirali su njihovo poznavanje povijesti i logike, od praktičnih razloga poput brojenja srebrnjaka do simboličnog povezivanja prstiju koji predstavljaju muškarca i ženu. No, Domenica je imala drugačiju teoriju. "Mislim da su Rimljani bili preromantični", zaključila je, navodeći Borka na ideju da odgovor leži u nečemu dubljem.

Dvojac je brzo eliminirao opciju o brojenju novca, kao i onu o simbolici srednjeg i malog prsta. Njihova rasprava vodila ih je prema anatomiji i drevnim vjerovanjima. U konačnici su se složili oko odgovora da samo četvrti prst na ruci ima venu koja vodi izravno do srca.

Njihov odabir pokazao se točnim. Kako je objašnjeno u prilogu, tradicija potječe od starih Rimljana i njihovog vjerovanja u "venu amoris" ili "venu ljubavi". Smatrali su da prsten na tom prstu simbolički drži supružnike neraskidivo povezanima sa srcem. Ovaj točan odgovor donio je timu Borko i Domenika prvih 200 eura i uspješan početak natjecanja.

Ako ste propustili kviz 'Tko bi rekao', pogledajte ga na platformi Voyo.