Tko bi rekao?

'Najpoznatija kuma' zna sve o vjenčanjima! Domenica rasturila u kvizu 'Tko bi rekao'

Nova epizoda zabavnog kviza 'Tko bi rekao' okupila je poznata lica u uzbudljivom natjecanju znanja i intuicije. U srazu timova, glumac Borko Perić i pjevačica Domenika Žuvela odmjerili su snage s influencericom Meri Galešić i fitness trenerom Stjepanom Ursom

23.04.2026 21:45

Nakon što je voditelj Matija Kačan predstavio kategorije, Domenica, poznata i kao "najpoznatija kuma" s tri kumstva iza sebe, nije dvojila. "Ja sam za vjenčanje", samouvjereno je izjavila i odabrala upravo tu kategoriju, prisjetivši se kako je godinama pjevala na svadbama.

Misterij prstenjaka i rimska romantika

Pitanje koje je stajalo pred njima zvučalo je kao zagonetka iz davnina: zašto vjenčani prsten nosimo na prstenjaku lijeve ruke? Ponuđeni odgovori testirali su njihovo poznavanje povijesti i logike, od praktičnih razloga poput brojenja srebrnjaka do simboličnog povezivanja prstiju koji predstavljaju muškarca i ženu. No, Domenica je imala drugačiju teoriju. "Mislim da su Rimljani bili preromantični", zaključila je, navodeći Borka na ideju da odgovor leži u nečemu dubljem.

Tko bi rekao FOTO: RTL

Dvojac je brzo eliminirao opciju o brojenju novca, kao i onu o simbolici srednjeg i malog prsta. Njihova rasprava vodila ih je prema anatomiji i drevnim vjerovanjima. U konačnici su se složili oko odgovora da samo četvrti prst na ruci ima venu koja vodi izravno do srca.

'Vena amoris' donijela prvih 200 eura

Njihov odabir pokazao se točnim. Kako je objašnjeno u prilogu, tradicija potječe od starih Rimljana i njihovog vjerovanja u "venu amoris" ili "venu ljubavi". Smatrali su da prsten na tom prstu simbolički drži supružnike neraskidivo povezanima sa srcem. Ovaj točan odgovor donio je timu Borko i Domenika prvih 200 eura i uspješan početak natjecanja.

tko bi rekao
Tko bi rekao?

Meri Goldašić i Stjepan Ursa zapjevali u studiju kviza 'Tko bi rekao'! Ovaj trenutak nasmijao je sve

Tko bi rekao?

Spremni za smijeh? Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' stiže večeras i donosi novu dozu zabave

Moglo bi te zanimati

Spremni za smijeh? Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao' stiže večeras i donosi novu dozu zabave

'Tko bi rekao': Meri Goldašić i Stjepan Ursa odmjerit će snage s Domenicom Žuvelom i Borkom Perićem

Glumac Matija Kačan o prijelomnoj ulozi u karijeri, ali i sinergiji s Meri i Borkom: 'Tko nas je spojio, svaka mu čast'

Meri Goldašić u kvizu 'Tko bi rekao' o svom izgledu: 'Tek sam friško postala lijepa'

Meri Goldašić slavila u prvoj epizodi RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Znate li vi odgovor na pitanje koje je presudilo?

Ovo su pravila RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Publika osvaja novac

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom