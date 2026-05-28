Odakle potječe izraz 'pijan kao majka'? Borko i Andrea otkrili tajnu u kvizu 'Tko bi rekao'

Borko i Andrea, okušali su se u kategoriji "Jezik". Pitanje je zadiralo u podrijetlo poznate fraze "pijan kao majka". Ponuđeni odgovori povezivali su je s davanjem žestokih pića dojiljama, majkama na vjenčanju sina ili rodiljama tijekom poroda.

Za razliku od prethodnog tima, Borko Perić nije imao dvojbi. S velikom sigurnošću objasnio je da izraz potječe iz davnih vremena kada nije bilo suvremene medicine. "Barem kod nas, u Istri je tako bilo. U starija vremena umjesto anestezije se davao alkohol pri porodu", samouvjereno je izjavio, dodavši da se alkohol koristio kako bi se rodiljama olakšali bolovi. Andrea se složila s njegovom logikom, ističući kako druge dvije opcije nemaju toliko smisla.

Njihovo znanje i brza dedukcija urodili su plodom. Potvrđeno je da fraza doista potječe iz starog i bolnog običaja ublažavanja porođajnih muka alkoholom.

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