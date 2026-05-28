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Tko bi rekao?

Odakle potječe izraz 'pijan kao majka'? Borko i Andrea otkrili tajnu u kvizu 'Tko bi rekao'

U popularnom kvizu 'Tko bi rekao' , sučelila su se dva poznata tima u borbi za znanje i bogatu nagradu namijenjenu publici. S jedne strane stajali su kapetanica Meri i njezin partner, voditelj Dalibor Petko, dok su im se s druge strane suprotstavili glumac Borko Perić i spisateljica Andrea Andrassy

RTL.hr
28.05.2026 22:15

 

Borko i Andrea, okušali su se u kategoriji "Jezik". Pitanje je zadiralo u podrijetlo poznate fraze "pijan kao majka". Ponuđeni odgovori povezivali su je s davanjem žestokih pića dojiljama, majkama na vjenčanju sina ili rodiljama tijekom poroda.

Za razliku od prethodnog tima, Borko Perić nije imao dvojbi. S velikom sigurnošću objasnio je da izraz potječe iz davnih vremena kada nije bilo suvremene medicine. "Barem kod nas, u Istri je tako bilo. U starija vremena umjesto anestezije se davao alkohol pri porodu", samouvjereno je izjavio, dodavši da se alkohol koristio kako bi se rodiljama olakšali bolovi. Andrea se složila s njegovom logikom, ističući kako druge dvije opcije nemaju toliko smisla.

Njihovo znanje i brza dedukcija urodili su plodom. Potvrđeno je da fraza doista potječe iz starog i bolnog običaja ublažavanja porođajnih muka alkoholom.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' četvrtkom od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

tko bi rekao
Tko bi rekao?

KVIZ Odgovori na pitanja iz kviza 'Tko bi rekao' i provjeri svoje znanje

Tko bi rekao?

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