Ovo su pravila RTL-ova kviza 'Tko bi rekao': Publika osvaja novac

Novi RTL-ov kviz 'Tko bi rekao' s Matijom Kačanom, Meri Goldašić i Borko Perićem počeo je s emitiranjem

U novom RTL-ovom kvizu "Tko bi rekao", voditelj Matija Kačan ugostio je dva zvjezdana tima čiji su članovi, osim znanjem, gledatelje osvojili i ljepotom i šarmom. U napetoj borbi za naklonost publike i novčanu nagradu, snage su odmjerili timovi predvođeni Meri Goldašić i Borkom Perićem.

Zvjezdani timovi spremni za izazov

Već na samom početku emisije, atmosfera je obećavala vrhunsku zabavu. Voditelj Matija Kačan, i sam poznato glumačko lice koje se, kako je otkrio, u voditeljskoj ulozi našao sasvim slučajno, predstavio je natjecatelje.

Šime Elez i Borko Perić, Tko bi rekao FOTO: RTL

"Trebao sam samo igrati na setu serije, ali sudbina je očito imala drugi scenarij u vidu i evo nas", priznao je Kačan na početku, uvodeći gledatelje u show u kojem "činjenice zvuče kao mašta, a ono što djeluje kao čista glupost nerijetko dolazi s pokrićem". Na jednoj strani, kapetanici Meri Goldašić pridružila se aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović. Voditelj nije krio oduševljenje, istaknuvši kako je svesrdno navijao za Lauru na svjetskom izboru. Posebno ga je zaintrigirala njezina svestranost. "Ne samo da si odlična medicinska sestra koja radi na Hitnoj, nego stigneš i mijenjati akumulatore na potrganim automobilima. Je li to istina?" upitao je, na što je Laura potvrdila da se snalazi i u takvim, kako kaže, "slučajevima nužde".

Meri Goldašić i Laura Gnjatović, Tko bi rekao FOTO: RTL

S druge strane stola, kapetanu Borku Periću podršku je pružao Šime Elez, poznatiji javnosti kao "Gospodin Savršeni". Kačan ga je opisao kao markantnog gospodina čija pojava nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a na pitanje je li i privatno tako galantan, Šime je skromno odgovorio: "To bi trebalo pitati žene iz mog života, glupo je da govorim sam za sebe."

Publika kao ključni igrač

Koncept kviza "Tko bi rekao?" jedinstven je po tome što poznata lica ne igraju za sebe. Svaki njihov točan odgovor donosi 200 eura, a cjelokupni osvojeni iznos na kraju emisije dijeli onaj dio publike koji je od početka navijao za pobjednički tim. "Svaki njihov točan odgovor znači pljesak više jer osvojeni iznos odlazi našoj publici", pojasnio je voditelj pravila.

Matija Kačan, Tko bi rekao FOTO: RTL