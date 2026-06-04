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Tko bi rekao?

Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'

Nova epizoda kviza 'Tko bi rekao', večeras od 21.15 sati na RTL-u, donosi spoj glazbe, humora i zanimljivih činjenica. Ovaj put snage će odmjeriti Sandra Bagarić i Josip Ivančić

RTL.hr
04.06.2026 11:20

Urnebesni trio i veseli domaćini, voditelj Matija Kačan te kapetani timova Meri Goldašić i Borko Perić, spremni su u studiju dočekati svoje nove goste.

Meri će zaigrati s opernom divom prepoznatljivog osmijeha Sandrom Bagarić, koja je već puno puta dosad pokazala svoju britkost i sjajan smisao za humor. 

Meri Goldašić i Sandra Bagarić
Meri Goldašić i Sandra Bagarić FOTO: RTL

U timu Borko zaigrat će poznati šarmer, pjevač zabavne glazbe i poduzetnik Josip Ivančić, koji je zaradio i nadimak Princ Dijaspore.

Josip Ivančić i Borko Perić
Josip Ivančić i Borko Perić FOTO: RTL

Svoje znanje i snalažljivost, ali i dozu improvizacije, timovi će pokazati u večerašnjim kategorijama – u kuhinji, moda, fauna, narodni običaji, pivo, nogomet, zemljopis, poznate građevine, u morskim dubinama, mir, praktično.

Matija Kačan
Matija Kačan FOTO: RTL

Kao i dosad, svaki točan odgovor nosi 200 eura, a iznos koji osvoje pobjednici ide u ruke publici koja je odlučila podržati upravo taj tim, odabirom mjesta u publici iza njih.

Tko će odnijeti pobjedu - ne propustite pogledati u novoj epizodi game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

tko bi rekao kviz tko bi rekao
Tko bi rekao?

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Tko bi rekao?

KVIZ Odgovori na pitanja iz kviza 'Tko bi rekao' i provjeri svoje znanje

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