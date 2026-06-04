Sandra Bagarić protiv Princa Dijaspore: Večeras slijedi glazbeni dvoboj u kvizu 'Tko bi rekao'

Urnebesni trio i veseli domaćini, voditelj Matija Kačan te kapetani timova Meri Goldašić i Borko Perić, spremni su u studiju dočekati svoje nove goste.

Meri će zaigrati s opernom divom prepoznatljivog osmijeha Sandrom Bagarić, koja je već puno puta dosad pokazala svoju britkost i sjajan smisao za humor.