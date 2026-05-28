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Tko bi rekao?

Večeras će u game showu 'Tko bi rekao' snage odmjeriti Andrea Andrassy i Dalibor Petko

Nova epizoda game showa 'Tko bi rekao donosi pregršt humora, brzih reakcija i zabavnih komentara jer u studio stižu dva dobro poznata lica domaće medijske scene, Dalibor Petko i Andrea Andrassy. Oboje poznati po britkom jeziku, spontanosti i odličnom smislu za humor, savršeno su se uklopili u nepredvidivu atmosferu kviza u kojem su smijeh i dobra zabava jednako važni kao i točni odgovori

RTL.hr
28.05.2026 13:45

Andrea Andrassy već godinama slovi za jednu od najduhovitijih domaćih kolumnistica i autorica, a publika je poznaje i kao voditeljicu, influencericu te vrlo aktivan glas na društvenim mrežama. Prepoznatljiva po britkim komentarima, iskrenosti i humoru bez zadrške, Andrea će i u ovoj epizodi pokazati koliko se dobro snalazi u nepredvidivim situacijama. Njezine reakcije, dosjetke i natjecateljski duh dodatno će podići atmosferu u studiju, a odlično će se složiti i sa svojim kapetanom Borkom Perićem.

Tko bi rekao
Tko bi rekao FOTO: RTL

Dalibor Petko jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih i radijskih lica u Hrvatskoj. Tijekom dugogodišnje karijere razgovarao je s brojnim domaćim i svjetskim zvijezdama, a publika ga prati kroz intervjue, zabavne emisije i društvene mreže gdje je poznat po duhovitim komentarima i opuštenom pristupu. Uz dozu autoironije i karakterističnog humora, Petko će se pridružiti kapetanici Meri Goldašić i bez problema držati tempo igre i publiku nasmijavati od početka do kraja.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

tko bi rekao
Tko bi rekao?

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