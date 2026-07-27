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Tko bi rekao?

Više nije Goldašić! Meri nakon razvoda vratila djevojačko prezime

Službeno je vratila prezime Banovac

RTL.hr
27.07.2026 10:49

Hrvatska influencerica Meri Goldašić (34) nakon razvoda je i službeno vratila djevojačko prezime Banovac. Promjenu je otkrila na Instagramu, gdje je korisničko ime promijenila u Meri Banovac, iako se u njezinoj službenoj e-mail adresi još uvijek nalazi prezime bivšeg supruga.

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Meri je krajem 2025. godine pratiteljima potvrdila da se razvodi od Jurice Goldašića (32). Tada je istaknula kako odluka nije donesena preko noći, već nakon dugih razgovora i zajedničkog promišljanja.

Unatoč razvodu, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, ponajprije zbog sinova koji su im i dalje najveći prioritet.

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Tko bi rekao?

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